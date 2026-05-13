Amenzi duble pentru cei care își deranjează vecinii cu petreceri sau muzică tare

Persoanele care își deranjează vecinii prin petreceri sau muzică la volum ridicat vor risca amenzi duble față de cele actuale, potrivit unui proiect adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Noile sancțiuni pot ajunge la 6.000 de lei și chiar la 12.000 de lei, în cazul repetării faptei. Măsura vizează tulburarea liniștii publice prin organizarea de petreceri sau folosirea aparaturii muzicale la intensitate ridicată.

Amenzi de până la 6000 de lei

Potrivit modificărilor adoptate, vecinii care nu respectă programul de liniște pe timpul nopții sau la ora prânzului vor putea fi amendați cu până la 2.000 de lei, iar în caz de recidivă, sancțiunea poate ajunge la 6.000 de lei, arată Profit.ro.

Amenzile mai mari vor viza și organizarea repetată de petreceri private cu muzică la intensitate de natură să tulbure liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spații neacoperite aflate în apropierea imobilelor de locuințe sau cu caracter social.

În aceste cazuri, sancțiunea poate ajunge la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu prestarea a 100–150 de ore de activități în folosul comunității.

Amenzi mai mari și pentru unii comercianți

Noua lege prevede amenzi duble și pentru comercianții care nu respectă măsura suspendării activității, dispusă în urma unor contravenții. Printre situațiile vizate se numără nerespectarea interdicțiilor privind vânzarea de alcool în anumite zile, la anumite evenimente sau către minori.

Sancțiuni mai mari vor fi aplicate și firmelor care nu respectă deciziile de suspendare în cazuri privind închirierea de spații pentru activități de proxenetism. Noile amenzi pentru aceste situații vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei.

Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, proiectul mai trebuie promulgat de președintele României.