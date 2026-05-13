Urs capturat în incinta Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina

Un urs a fost capturat, miercuri, 13 mai, în incinta Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, după mai multe apariții semnalate în zonă. Imagini la finalul textului.

- Publicitate -

Prezența ursului a fost semnalată în repetate rânduri atât în municipiul Câmpina, cât și în proximitatea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”.

„În acest context, conducerea unității școlare a efectuat demersurile necesare, conform cadrului legal și procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuști autorizate destinate capturării animalului sălbatic.

- Publicitate -

În cursul zilei de astăzi, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, un ofițer de poliție din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, a sesizat faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cușca special amplasată în acest scop, în incinta unității de învățământ”, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

La fața locului au intervenit polițiști și jandarmi, iar autoritățile au anunțat că ursul urmează să fie relocat în condiții de siguranță, cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor.

„Recomandăm cetățenilor ca, în situația observării unor animale sălbatice în apropierea zonelor locuite, să nu se apropie de acestea, să evite orice comportament care le-ar putea provoca și să sesizeze de îndată autoritățile competente prin apel la 112”, este apelul IPJ Prahova.