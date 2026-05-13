Asistenta medicală din Galați care merge să cucerească Dac Warrior: „Nu trebuie să fii perfect pregătit, trebuie doar să ai curajul să încerci”

Pe 23 mai 2026, pădurile și dealurile din Gura Vadului vor deveni din nou terenul uneia dintre cele mai spectaculoase competiții de anduranță și obstacole din România: Dac Warrior. Iar printre sportivii care promit să atragă toate privirile se află Nadia, o concurentă din Galați care, la 49 de ani, continuă să demonstreze că limitele există doar pentru a fi depășite.

Asistentă medicală de laborator, mamă, sportivă și una dintre cele mai respectate competitoare române din cursele cu obstacole, Nadia intră anul acesta în competiția de la Gura Vadului cu experiența unui adevărat luptător și cu un palmares impresionant construit prin muncă, disciplină și ambiție.

Povestea unei femei care a transformat provocările în stil de viață

„Practic sport de la vârsta de 14 ani, iar cursele cu obstacole le-am descoperit în 2017. Ce a început din curiozitate s-a transformat rapid într-o pasiune, iar din 2019 am început să mă implic și să concurez mult mai serios”, a declarat Nadia pentru Observatorul Prahovean.

În spatele fiecărei medalii se află însă sute de ore de antrenament și o disciplină aproape militară.

„Mă pregătesc constant prin alergare, antrenamente de forță și exerciții specifice obstacolelor. M-a atras această combinație dintre alergare, obstacole, rezistență și provocarea mentală pe care o aduce fiecare cursă. Este un sport care te scoate constant din zona de confort și te învață să mergi mai departe chiar și atunci când este greu”, spune Nadia.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Nadia a reprezentat România în competiții naționale și internaționale de top, inclusiv la Campionate Europene și Mondiale Spartan. Ultima performanță majoră a venit în 2025, în Croația, unde a obținut locul 3 la categoria sa de vârstă la Campionatul Mondial Sprint.

Mai mult, în acest an, Nadia este din nou unul dintre cei trei Team Captains ai României, o responsabilitate uriașă și o recunoaștere a valorii sale în comunitatea sporturilor OCR (Obstacle Course Racing).

Dac Warrior – competiția care a devenit fenomen

Dac Warrior nu este doar o simplă cursă cu obstacole. Evenimentul, organizat în decorul spectaculos al podgoriilor și pădurilor din Gura Vadului, s-a transformat în ultimii ani într-un adevărat fenomen al sporturilor de anduranță din România.

Inspirată din spiritul războinicilor daci și construită în jurul ideii de curaj, rezistență și depășire personală, competiția adună anual sute de participanți din toată țara și din străinătate. Traseele combină alergarea pe teren accidentat cu obstacole naturale și artificiale, testând nu doar condiția fizică, ci și tăria mentală a concurenților.

Atmosfera este una aparte și cuprinde noroi, adrenalină, spirit de echipă și susținere reciprocă. Tocmai acest lucru o face diferită de alte competiții.

„Particip la Dac Warrior pentru că îmi plac provocările și atmosfera aparte a acestui tip de competiții. Ce m-a impresionat mereu este comunitatea — energia oamenilor, spiritul de echipă și faptul că, dincolo de competiție, există mult respect între participanți”, ne-a împărtășit sportiva.

Ce se așteaptă de la Nadia la ediția din 2026

Experiența, forma sportivă și rezultatele recente o transformă pe Nadia într-una dintre sportivele urmărite cu mare interes la ediția din acest an. Mulți o văd deja printre favoritele categoriei sale, mai ales după performanța de la Mondialele din Croația.

Cu toate acestea, Nadia rămâne modestă și concentrată pe ceea ce contează cu adevărat: „Pentru ediția din acest an îmi doresc o cursă bună, fără accidentări”.

Într-o lume în care performanța este adesea asociată exclusiv cu tinerețea, Nadia reușește să schimbe percepții și să inspire. Povestea ei vorbește despre disciplină, voință și puterea de a continua indiferent de obstacole.

Mesajul care poate inspira o generație

La final, Nadia transmite un mesaj simplu, dar puternic, pentru cei care ezită să participe la astfel de competiții:

„Mesajul meu pentru competitori este să aibă curaj și să se bucure de experiență, iar celor care încă nu s-au înscris le spun simplu: încercați, pentru că astfel de evenimente înseamnă mult mai mult decât sport, Dac Warrior nu este doar o competiție, ci o provocare personală și o comunitate frumoasă. Nu trebuie să fii perfect pregătit, trebuie doar să ai curajul să încerci”.