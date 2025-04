Irinel Totolici nu mai este director medical la CF Ploiești

19 ani de activitate ca director medical și aprecierea unei cariere în care a demonstrat că un spital de stat poate fi complet diferit de imaginea oferită de sistemul public de sănătate al ultimilor 35 de ani din România. Medicul Irinel Totolici nu mai este director medial al Spitalului CF Ploiești.

Mandatul de director medical s-a încheiat pentru reputatul medic Irinel Totolici, după 19 ani. Vestea părea să treacă cu discreție într-o comunitate care a apreciat permanent activitatea chirurgului de numele căruia se leagă reputația excelentă a spitalului CF (fost CFR) Ploiești.

Curățenia exemplară, personal amabil și profesionist, empatie față de pacienți, dotări de excepție obținute prin proiecte bine făcute și o comunicare mereu ireproșabilă. Sunt ingredientele care au generat sute, poate mii de mesaje de mulțumire ale celor care au trecut pragul spitalului, în calitate de pacienți sau aparținători.

L-am contactat pe medicul chirurg Irinel Totolici pentru a afla mai multe despre plecarea sa din această funcție. La fel de discret și modest, a acceptat să vorbească pe scurt despre terminarea mandatului său.

Dr. Irinel Totolici: ”Am considerat că e foarte bine acum să predau ștafeta tinerilor. Am fost director medical timp de 19 ani. Am luptat suficient de mult și am avut realizări pe măsură.

Mandatul oficial l-am terminat acum aproape 1 an. Eram interimar. Am vrut să renunț atunci dar, la rugămintea managerului, am rămas până să iasă la pensie. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am făcut echipă!”

De fiecare dată când a vorbit despre Spitalul CF Ploiești, în calitate de director medical, Irinel Totolici a ținut să precizeze că a făcut echipă cu managerul și cu ceilalți colegi, iar realizările sunt meritul tuturor.

Nu va mai fi director medical, dar…

Irinel Totolici nu pleacă din spitalul CF Ploiești. ”Voi fi în continuare aici, medic chirurg. Acolo unde pot ajuta cu experianța, nu voi ezita să fiu alături de colegi.”

Spitalul CF Ploiești își va schimba proprietarul. Unde va ajunge

În ultimii ani, au exista numeroase tentative de prealuare a Spitalului CF din subordinea Ministerului Transporturilor. Multe dintre aceste tentative aveau în spate interese electorale.

Înainte de ultimele alegeri, fostul primar al Ploieștiului a insistat ca municipalitatea să preia spitalul, o adevărată mină de aur în planul imaginii oricărui candidat, deși administrația ploieșteană s-a dovedit incapabilă să gestioneze și să finanțeze corespunzător unitățile medicale pe care le avea în subordine.

Tentativa a eșuat la presiunea publică, chiar dacă motivul invocat părea unul nobil: mutarea la CF a Spitalului de Pediatrie. Tehnic era imposibil, circuitele și protocoalele medicale erau imposibil de asigurat. Comunitatea a reacționat, cerând ca ceea ce merge și este apreciat să nu fie distrus.

Ministerul Transporturilor anunțase însă intenția de a renunța la întreaga rețea de spitale CF din țară, intenție care acum se concretizează cu schimbarea de proprietar.

În exclusivitate, conform surselor observatorulph.ro, Spitalul CF Ploiești va fi preluat de către Consiliul Județean Prahova. Revenim cu detalii.