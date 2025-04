Cine conduce Spitalul CF Ploiești în locul doctorului Totolici

De aproximativ două săptămâni, Spitalul CF Ploiești are o nouă conducere. Astfel, funcția de director medical al spitalului a fost preluată de doamna dr. Roxana Voicu. Aceasta este cea care îl urmează la conducerea spitalului pe dr. Irinel Totolici, cel care a deținut funcția de director medical în acest spital timp de 19 ani.

Lui i se datorează, în prezent, calitatea ridicată a serviciilor oferite de acest spital și, tototdată, înființarea, în cadrul acestuia, a singurei secții de paliație de stat din județul Prahova.

”Voi fi în continuare aici, medic chirurg. Acolo unde pot ajuta cu experiența, nu voi ezita să fiu alături de colegi.”, a spus marți, 1 aprilie 2025, dr. Totolici care, chiar dacă nu mai este director medical, va rămâne în continuare ca medic în cadrul spitalului CF Ploiești. ”Am considerat că e foarte bine acum să predau ștafeta tinerilor. Am fost director medical timp de 19 ani. Am luptat suficient de mult și am avut realizări pe măsură.

Mandatul oficial l-am terminat acum aproape 1 an. Eram interimar. Am vrut să renunț atunci dar, la rugămintea managerului, am rămas până să iasă la pensie. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am făcut echipă!”, a mai adăugat acesta.

Noua conducere

Medicul Roxana Voicu, noul director medical, este epidemiolog și s-a alăturat echipei Spitalului CF Ploiești în anul 2020. Ea deține de circa două săptămâni funcția de director medical și, împreună cu Georgeta Rădulescu, în funcția de manager, și Viorina Aldea, în funcția de director financiar-contabil, ambele economiste, alcătuiesc Comitetul Director al acestui spital.

Acestea au fost alături de fostul director medical al spitalului, dr. Totolici, și, în perioada 2012-2014 au înființat împreună compartimentul de îngrijiri paliative al spitalului.

De menționat este și faptul că, la jumătatea lunii aprilie îi expiră și doamnei Georgeta Rădulescu contractul de manager al Spitalului CF Ploiești.

Spitalul CF Ploiești va fi preluat de la Ministerul Transporturilor de către Consiliul Județean Prahova. În prezent, Spitalul CF Ploiești este, poate, singura unitate medicală din Ploiești care se bucură de un renume foarte bun, atât în rândul pacienților, dar și aparținătorilor acestora.