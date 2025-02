Doar 10 locuri pentru bolnavii terminal, la stat, în Prahova

Înființarea unor secții de paliație pentru bolnavii în stadiu terminal, în toate spitalele din țară, ar putea elibera secțiile de Terapie Intensivă (ATI) supraaglomerate. Însă îngrijirile paliative nu reprezintă o ramură a medicinei care să suscite interesul celor responsabili cu sănătatea. Motivul este că oamenii care ajung aici, o fac doar pentru a-și trăi, decent și fără dureri, ultimele zile din viață.

Spitalul General CF Ploiești are singura secție de paliație, de stat, din Prahova, dar are doar zece paturi. Doar zece locuri sunt, pentru bolnavii în stadiu terminal, într-un județ care are peste 800.000 de locuitori. În plus, Ploieștiul, municipiul reședință de județ, este unul dintre cele mai poluate orașe din țară.

Organizația Mondială a Sănătății explică îngrijirea paliativă drept abordarea care îmbunătățește calitatea vieții, atât pacienților, cât și a familiior acestora, pe perioada confruntării cu problemele asociate bolilor cronice incurabile (cancer, de exemplu), prin prevenția și ușurarea suferințelor, identificând timpuriu, evaluând și tratând impecabil durerea, precum și alte probleme de ordin fizic, psihosocial și spiritual.

Secția de îngrijiri paliative este privită ca ceva nenecesar de către cei în măsură să o înființeze. Așa că nu există o preocupare serioasă în acest sens, de a asigura spații și personal calificat pentru bolnavii ajunși aici. De obicei, la o secție de paliație ajung pacienții oncologici, cu cancer în fază terminală. Pentru ei nu mai există nicio șansă de recuperare. Aceștia pot doar să-și trăiască în condiții decente, pentru ei și pentru familie, ultimele zile ale vieții.

Ceea ce se pierde din vedere însă, este faptul că secțiile de paliație înființate în cadrul spitalelor ar „degreva” secțiie de terapie intensivă (ATI) care, la ora actuală, sunt sufocate, inclusiv de pacienți fără nicio șansă la viață, dar care nu au unde să fie transferați.

Familia nu-i poate îngriji, deoarece îngrijirea unui pacient oncologic în fază terminală necesită personal calificat. Spitalul nu are unde să-i transfere, deoarece nu există secție de „îngrijiri paliative”. Și atunci își duc ultimele zile într-un pat de la ATI pe care, deși sună dureros, îl ocupă în detrimentul cuiva care chiar are nevoie de el.

Singura secție de paliație din Prahova este la Spitalul CF Ploiești

În Prahova, un județ cu aproximativ 815.000 de locuitori, există o singură secție de „îngrijiri paliative”, de stat, la Spitalul CF Ploiești. Secția are un total de 10 (zece) paturi, cinci într-un salon de bărbați și cinci într-un salon de femei. Atât s-a putut! Zece paturi pentru „paliație” la un total de peste 800.000 de locuitori. Dar tot este bine… Sunt județe unde nu există deloc secții de „îngrijiri paliative”.

Personalul medical de la CF Ploiești, secția de paliație, are o singură grijă: Să ușureze cât mai mult ultimele zile ale celor pe care îi au în grijă. „Fără dureri”, este principalul scop. În afară de acesta, mai există două principii: „decență” și „să plece cu demnitate”.

Pacienții de la paliație „pleacă”, nu „mor”. Este același lucru dar… spus altfel. Este spus familiei pe un ton uman, empatic, ceea ce lipsește cu desăvârșire la alte secții medicale din alte spitale din țară.

Personalul medical de aici, cu câteva mici excepții, pare a fi instruit în cu totul altă țară. În plus. condițiile pentru pacienți rivalizează cu cele ale unui centru privat. „Nu costă la noi. Doar să aduceți pacientului ce are nevoie: pamperși, aleze, produse de igienă… Nici mâncare nu este nevoie, avem aici. Doar dacă își dorește el ceva deosebit. Puteți să-i aduceți orice își dorește, mai puțin alcool”, sunt regulile de la secția de îngrijiri paliative de la CF Ploiești.

Spitalul CF Ploiești pune la dispoziția pacienților atât consiliere psihologică, pentru a-i ajuta să înțeleagă și să-și accepte situația, cât și consiliere spirituală, prin prezența unui preot din zonă, care vine atunci când este solicitat.

Cum a reușit echipa doctorului Irinel Totolici să înființeze secția de îngrijiri paliative la Spitalul CF Ploiești

„Nu este nimic complicat, trebuie doar ca managerul să vrea. Am luat paturi de la secțiile deja existente, mai puțin aglomerate, și le-am transformat în secția de paliație”, spune medicul Totolici.

În urmă cu 10–12 ani (2012-2014) ani medicul, director medical al Spitalului CF Ploiești, împreună cu managerul Georgeta Rădulescu și directorul financiar-contabil, Viorina Aldea, au decis să înființeze prima secție de paliație, de stat, din Prahova.

Procedura a avut nevoie de avizul Ministerului Sănătății și, pentru asta, aveau nevoie de un medic specializat pe „îngrijiri paliative”.

Cu greu au reușit să o găsească, la Câmpina, pe doamna doctor Zaharia, care avea, întâmplător, și această specializare. Astfel, a obținut acreditarea și a dat drumul secției de paliație, de stat, prima (și deocamdată singura) de acest fel din Prahova.

Astfel, în anul 2017, medicul Totolici a făcut el însuși masteratul în „îngrijiri paliative”, doar ca să poată ține secția pe care o înființase. Doctorița angajată voia să plece și nu îi găsea înlocuitor. „Am rugat-o să-mi dea timp, măcar doi ani, ca să pot să găsesc o soluție. Pentru că nimeni nu voia să urmeze această specializare, am făcut-o eu, ca să pot păstra secția”, povestește directorul medical al CF Ploiești.

Ulterior, specializarea „îngrijiri paliative” a început să devină cunoscută și tot mai mulți medici au început să se îndrepte spre aceasta. „Ni s-a alăturat, la ceva vreme, doamna doctor Mihaela Popescu, cea care acum conduce compartimentul de îngrijiri paliative al spitalului nostru”, își încheie povestea doctorul Totolici.

„Tot ce am construit la CF Ploiești am făcut datorită unei echipe bune de conducere!”, afirmă cu tărie doctorul Irinel Totolici.

Personalul medical mediu de la CF, asistente și infirmiere, fac periodic rocadă pentru a rezista psihic

În ceea ce privește personalul medical mediu și auxiliar, care deservește această secție la CF Ploiești, acesta nu este specializat. În sensul în care, periodic, există o rocadă între secții. „Nu pot să las aceeași echipă, ar însemna să o termin psihic. Să vezi zi de zi ceea ce se întâmplă la paliație, nu este ușor. Și atunci asistentele și infirmierele au o perioadă în care lucrează pe această secție și apoi se mută”, explică directorul.

Asistentele și infirmierele de la CF Ploiești sunt altfel față de cele de la alte spitale. Empatia este baza, și asta se vede în relația de fiecare zi cu pacienții și aparținătorii. Nu au cursuri de formare în plus față de personalul medical de la alte spitale, dar se adaptează cerințelor de la CF.

„Practic, nu le învață nimeni cum să vorbească sau cum să se poarte. Se iau după celelalte… Așa reușeșsc să intre în echipă”, mai spune doctorul.

Costă foarte mult să trimiți personalul medical mediu la cursuri speciale de instruire, iar spitalul nu își permite. Dar instruirea din cadrul instituției, atmosfera și relațiile cu colegii sunt cele care fac diferența. Ele transformă contactul pacienților și aparținătorilor cu aceștia în experiențe plăcute.

Orice spital poate avea secție de paliație, trebuie doar să se vrea

…este de părere medicul Totolici. Practic, este vorba de contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate care este interesată doar să se mențină numărul de paturi existent, indiferent de secția pentru care sunt destinate. „Eu, de exemplu, am un total de 172 de paturi. Nu pot aduce încă 10 paturi, să am 182, și să înființez o secție nou. Trebuie să iau paturi de la secțiile existente, mai puțin aglomerate, și să înființez noua secție”, explică managerul medical de la CF Ploiești.

„Orice spital de stat poate înființa o secție de paliație dacă vrea managerul”, mai completează el.

Cu toate acestea, în realitate, lucrurile nu se desfășoară așa. Pentru managerii de spitale, la nivel național, este o „bătaie de cap”, puțini fiind cei care iau în calcul înființarea unei astfel de secții.

Deși ar fi o degrevare pentru secția de ATI, unde, de multe ori, pacienți care s-ar încadra la „îngrijiri paliative” ocupă paturile de la Terapie Intensivă, nu există interes pentru înființarea acestui compartiment.

Nu toate secțiile din spitale sunt aglomerate și necesită numărul de paturi alocat. De la acestea ar putea fi luate paturi pentru a înființa o astfel de nouă secție. Da, este birocrație, da, este necesară angajarea unui medic specializat pe „paliație”, sau formarea în acest domeniu a unuia deja existent, dar beneficiile sunt imense.

Nu înțelegi pe deplin situația decât atunci când te confrunți cu ea

Pentru un pacient în situația unei boli terminale, și pentru familia acestuia, compartimentul de „paliație” este indispensabil.

Pentru urgențele ATI, refuzate la internare din lipsă de spațiu, o astfel de secție este mai mult decât vitală. La propriu, ea poate salva vieți!

În timp ce la secții mai puțin aglomerate, cum ar fi gastroenterologia, ORL-ul sau neurologia, unde rareori sunt ocupate toate paturile, la ATI nu mai este loc. O secție de paliație ar elibera ATI-ul oricărui spital. Dar, cu toate acestea, puține spitale o înființează.

Lipsa viziunii managerilor de spitale sufocă sistemul medical românesc

Cu prețuri plecând de la 400 de lei pe zi, pentru îngrijirea unui bolnav aflat într-o fază terminală a bolii, centrele private sunt un lux pentru oamenii de rând. La un calcul sumar, 12.000 de lei este internarea pentru o singură lună, pentru un singur pacient. Câți își permit așa ceva?

Lipsa viziunii managerilor de spitale sufocă sistemul medical românesc. Îngrijirea paliativă este menită să îmbunătățească îngrijirea actuală a unei persoane, concentrându-se pe calitatea vieții acesteia, în puținul timp rămas. Mulți pacienți oncologici, de exemplu, în fază terminală, sunt aduși la spitale de aparținătorii care nu pot gestiona acasă durerile, de exemplu.

Aceștia nu pot fi refuzați la internare și, în final, ajung să ocupe paturi pe secții foarte aglomerate, doar pentru că respectivul spital nu are înființată o secție de „îngrijiri paliative”.

O secție de paliație, în fiecare spital de stat din țară, ar fi o ușurare pentru secțiile de terapie intensivă ale spitalelor. Astfel, cei care ajung acolo, la ATI, și chiar au o șansă, să nu mai trebuiască refuzați pe motiv că „nu sunt paturi”.

O conștientizare a importanței existenței compartimentului de „îngrijiri paliative”, de către managerii spitalelor de stat, este esențială. Cu cât ar fi mai multe paturi alocate, cu atât s-ar degreva mai mult secțiile aglomerate ale acestor spitale. Și, mai mult decât atât, ar putea, real, să fie salvate multe vieți în plus.