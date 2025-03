Băcănia la Gustări, afacerea a două surori din Câmpina

Într-o lume în care viața parcă fuge, trăim într-un ritm sufocant al marilor orașe, două surori au ales să își schimbe destinul, mutându-se din agitatul București în pitorescul oraș Câmpina. Alice și Dana Tiaru au transformat pasiunea pentru produse autentice românești într-o afacere de succes: „Băcănia la Gustări”.

- Publicitate -

Într-un decor pitoresc, unde frumusețile naturii te duc cu gândul spre locuri de vis și timpul pare să curgă altfel, cele două surori-antreprenoare au pus bazele unei afaceri cu un nume aparte „Băcănia la Gustări”. Însă această băcănie nu este doar un magazin, ci un loc al redescoperirii esenței și virtuților artei culinare românești.

Este un loc unde măiestria gastronomică a micilor producători locali își găsește expresia într-un mod aparte. La prima vedere, „Băcănia la Gustări” pare un magazin mic, dar odată ce pășești înăuntru, ai sentimentul că ai intrat într-un univers aparte. Odată ce pășești aici simți trăiririle din magazinele copilăriei noastre, acolo unde bunicii sau părinții noștri ne trimeau să luăm ceva „de-ale gurii”. Atmosfera caldă, rafturile pline cu produse artizanale, mirosul de pâine proaspătă, brânzeturi maturate, băuturile artizanale, dulciurile creează o ambianță deosebită.

Surorile Tiaru și-au propus să facă din „Băcănia la Gustări” un loc al poveștilor de succes și al trăirii experienței gastronomice românești. Nu e vorba doar despre a vinde produse, ci despre a educa gustul consumatorilor, despre a le arăta că în spatele fiecărei brânze, fiecărui borcan de dulceață sau fiecărui salam afumat există o poveste, o tradiție și multă muncă. Există o poveste!

- Publicitate -

Am avut ocazia să discut cu ele despre acest parcurs inedit și despre cum au reușit să creeze un loc special pentru comunitate.

Reporter: Cine sunteți? Cum a început povestea „Băcănia la Gustări”?

Dana Tiaru :După ani petrecuți în publicitate, dar nu in aria de concepere în mod direct, ci în compartimente colaterale legate de administrare, resurse umane, am simțit nevoia de o schimbare. În București, lucram într-un ritm alert, fără să mai avem timp să ne bucurăm de lucruri simple, precum o cină în familie sau o întânlire cu prietenii.

Am vrut să ne reconectăm cu noi înșine și să facem ceva care are sens, nu doar pentru noi, ci și pentru comunitate. Zbuciumul din București ne-a făcut să ne gândim la un loc mai liniștit, unde să ne putem dedica pasiunilor noastre. Suntem la prima”experiență” antreprenorială. Ideea ne-a venit în perioada pandemiei, atunci când povestea noastră a început cu realizarea unor articole croșetate, hand -made cum se spune. Am avut chiar și o pagină de faceebok”maimuțeria”…

- Publicitate -

- Publicitate -

Lucram pentru copii, încercam să facem lucruri frumoase. Fizic însă era destul de greu, iar veniturile doar ne susțineau cât să ne acoperim cheltuielie. Aveam succes, lucrurile mergeau, dar nu întratât cât să fie îndestulător.

Alice Tiaru: Am lucrat la o pătură aproape un an de zile, era o pasiune personală. Așa ne-am gândit la o altă afacere.

Reporter: Cum a luat naștere „Băcănia la Gustări”?

Dana: Avem o casă la Valea Doftanei, și în timpul pandemiei , ne-am mutat la aer curat. Este altceva să trăiești într-o curte mare, în mijlocul naturii, nu se compară cu viața la bloc și aglomerația din București. Câmpina ne-a oferit acest refugiu, fiind un oraș cu un farmec aparte și unde oamenii sunt primitori. Câmpinenii sunt dornici de un nou concept, de un altfel de ”magazin”. Totul a pornit de la dorința de a promova produsele artizanale românești din domeniul culinar.

- Publicitate -

- Publicitate -

Am observat că micii producători nu au la îndemână un mod prin care să își promoveze marfa. Astfel, ne-am gândit să creeăm un loc unde oamenii să poată descoperi și degusta aceste bunătăți. Numele „Băcănia la Gustări” reflectă exact acest concept: posibilitatea de a gusta înainte de a cumpăra.

Reporter: Cum v-a venit ideea numelui „Băcănia la Gustări”?

Dana: Am stat la masă, într-o duminică și ne-am gândit cum să facem ca oamenii să cunoască gustul produselor pe care le cumpără. Păi trebuie să le guste înainte, iar principiul nostru este că gustăm înainte să cumpărăm. Noi realizăm degustări de produse săptămânal, tocmai pentru ca numele”la gustări” să reprezinte conceptul de valoare al cumpărătorului! Ne dorim să deschidem borcanele şi sticlele pentru a fi degustate înainte, să fim sigure că eliminăm orice temeri referitoare la produsele tradiționale românești. Să lăsăm plăcerea și bucuria oamenilor să se convingă de gustul delicios al produselor înainte de a fi achiziţionate.

Alice: Și mai simplu gustăm înainte să cumpărăm! Promovăm produsul prin gustarea lui!

- Publicitate -

- Publicitate -

Reporter: Ce fel de produse pot găsi clienții în băcănia voastră?

Dana: Oferim o gamă largă de produse culinare românești, de la brânzeturi și mezeluri, până la dulcețuri, miere și vinuri locale,acum mai nou bere artizanală. Colaborăm cu o mulțime de producători locali, asigurându-ne că fiecare produs este de cea mai bună calitate. Chiar săptămâna trecută am realizat o degustare pentru un produs nou pe care l-am pus la vânzare. Toate produsele noastre sunt autorizate și omologate, certificate. Avem produse cu eticheta verde, fără conservanți și coloranți.

Reporter: Care a fost una dintre greutățile cu care v-ați confruntat?

Dana: Având în vedere că lucrăm cu micii producători, distribuția este una dintre acestea. Este anevoios și pentru noi dar și pentru producător să livreze o cantitate relativ mică de produse. Sunt produse perisabile și atunci ne adaptăm de la caz la caz.

Reporter: Cum vă găsiți furnizorii de produse?

Dana: Este destul de greu, nu există platforme specializate în acest domeniu, trebuie să cauți mult. Dar cum totul este posibil…

- Publicitate -

- Publicitate -

Reporter: Aveți un produs care să fie solicitat de cumpărători?

Alice: Da, este vorba de icrele și zacusca din pește, care au un success deosebit, produsele cu gustul din copilărie, de odinioară, gustul celor de la mama acasă. Ce poftă mi se face, doar cand povestesc!

Dana: O completez pe Alice și vă mai spunem și despre ciocolata ”Brătășanca” care îndulcește Prahova, sucurile naturale ale unui gospodar din zona noastră, gemuri, dulcețuri, mezeluri si produse din carne de mangaliță. Vizitați-ne si o sa vedeți ce înseamnă ”Bacănia la gustari”. Produsele noastre au termen de valabilitate mic, chiar și de câteva zile, fapt ce subliniează autenticitatea lor.

Reporter: Cum a fost primit conceptul de către câmpineni?

Dana: Reacțiile au fost peste așteptările noastre. Oamenii apreciază autenticitatea produselor și atmosfera prietenoasă din băcănie. Pot spune că am creeat aici un punct de întânlire pentru cei care doresc să descopere gusturile copilăriei. Și asta ne motivează foarte mult!

- Publicitate -

- Publicitate -

Reporter: Care a fost evenimentul cel mai plăcut, care v-a adus satisfacție?

Alice: La a doua degustare de vinuri unul dintre antrepenorii locali prezent la acest eveniment, a decis să serbeze petrecerea de Crăciun la noi în băcănie. Faptul aceste ne-a dat un imbold, ne-a dat încredere!

Reporter: Aveți planuri de dezvoltare și extindere în viitor?

Dana: Pe termen scurt să finalizăm site-ul nostru, dorim să facem un fel de marketplace, cu livrări la domiciliu, iar pe termen mediu și lung să ne deschidem o altă băcanie într-un alt oraș din țară.

Reporter: Ce mesaj aveti pentru cumpărătorii dumneavoastră?

Dana: Încercăm să diversificăm gama de produse, să aducem produse cu gust autentic românesc, produse cât mai gustoase și sănătoase. Susținem în felul acesta mediul antreprenorial românesc, contrar unor păreri contradictorii. Există o mulțime de mici producători care foarte greu își pot dezvolta afacerea. M-ar bucura mult dacă și cei care ar trebui să ne sprijine ,ar fi mult mai implicați in acest sens. Mediul de afaceri al micilor intrepinzători nu este susținut așa cum este necesar.

- Publicitate -

Reporter: Unde vă vedeți peste cinci ani?

Alice: Tot aici, și așa cum am mai spus cu încă o locație deschisă.

Reporter: Unde vă găsesc cumpărătorii?

Dana: Ne vedem pe rețelele sociale, iar în Câmpina pe Bulevardul Carol I nr. 86.

Inimoasele surori Alice și Dana Tiaru au reușit să creeze o afacere de succes, și să reamintescă fiecăruia dintre noi un proverb românesc: ”Omul sfințește locul”!

În băcănia lor, fiecare produs are o poveste, fiecare gust trezește o amintire, iar fiecare client pleacă nu doar cu un coș plin, ci și cu un zâmbet. Povestea surorilor Tiaru este o dovadă că, atunci când urmezi calea inimii și îți dedici energia unui scop în care crezi, succesul nu întârzie să apară.

„Băcănia la Gustări” nu este doar un magazin, ci un spațiu al tradiției,ci un spațiu al descoperirii, al respectului față de tradiție și al reîntoarcerii la gusturile de altădată!

Notă: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de „Băcănia la Gustări” și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea „Băcănia la Gustări” nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.

Galerie FOTO