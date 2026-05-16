Bărbat din Târgoviște, acuzat că a spart 11 taxiuri și a furat telefoane și bani

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din județul Dâmbovița este cercetat pentru 11 fapte de furt calificat, după ce, timp de o săptămână, ar fi spart mai multe taxiuri parcate în municipiul Târgoviște și ar fi furat bani și telefoane mobile.

Potrivit Inspectoratului de Județean de Poliție (IPJ) Dâmbovița, în perioada 4–10 mai, suspectul ar fi acționat pe timpul nopții, spărgând geamurile laterale ale autoturismelor folosite în regim taxi. Din mașini ar fi sustras cinci telefoane mobile și diferite sume de bani, cuprinse între 50 și 1.000 de lei.

„La data de 15 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 39 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat (11 acte materiale)”, au transmis, sâmbătă, 16 mai, reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Duminică, 17 mai, bărbatul va fi prezentat în fața magistraților, care vor decide dacă va fi luată o măsură preventivă împotriva sa.

„Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale”, a precizat IPJ Dâmbovița.