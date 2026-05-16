Alexandra Căpitănescu luptă în finala Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”

România revine în forță pe scena Eurovision după doi ani de absență, iar Alexandra Căpitănescu este artista care va reprezenta țara noastră în marea finală a competiției din 2026. Cu piesa „Choke Me”, tânăra originară din Galați a reușit să impresioneze publicul și juriul în semifinală, calificându-se spectaculos.

Marea finală Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00, și va putea fi urmărită în direct la TVR 1. România va intra în concurs de pe poziția a treia, într-o seară în care cele mai bune piese ale Europei se vor lupta pentru trofeu.

Prestația Alexandrei Căpitănescu din semifinală a fost una dintre cele mai comentate apariții ale serii. Artista a impresionat prin energie, emoție și o punere în scenă modernă, iar reacțiile de pe rețelele sociale au apărut imediat după încheierea show-ului. Mulți fani Eurovision au apreciat vocea puternică și atmosfera intensă a piesei „Choke Me”, considerând că România are șanse reale la un rezultat important în acest an.

Revenirea României în competiție era așteptată de fanii Eurovision, după ce țara noastră a lipsit două ediții consecutive.

Cum se votează

„În marea finală, votarea se va deschide chiar înainte de interpretarea primei melodii. Aceasta va rămâne deschisă pe durata tuturor interpretărilor și timp de aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei melodii. Poți vota prin telefon, SMS sau pe esc.vote, în funcție de locul în care te afli, și poți vota de până la 10 ori”, au anunțat organizatorii.

Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate pentru o clasare cât mai bună în finală. Fanii Alexandrei Căpitănescu speră că România se va situa în topul competiției europene.