Noul model de Dacia, Striker, surprins în trafic pe autostrada Pitești – Curtea de Argeș

Promotor a publicat imagini exclusive cu două prototipuri camuflate ale Daciei Striker, surprinse în trafic în județul Argeș, pe autostrada Pitești – Curtea de Argeș.

Potrivit aceleiași surse fotografiile realizate arată un model aflat într-un stadiu avansat de dezvoltare.

Caroseria era acoperită de o folie de camuflaj, însă unele detalii vizibile confirmă imaginile oficiale publicate anterior pentru concept.

Blocurile optice au aceeași arhitectură, iar grila frontală și poziția logo-ului sunt aproape identice cu cele văzute pe versiunea oficială Striker.

Dacia Striker pare să fie poziționată ca SUV, dar mai mare decât actualul Duster, iar designul și dimensiunile sugerează o orientare către un C-SUV.

Modelul ar putea împărți platforma tehnică cu alte produse din grupul Renault, iar unele informații neoficiale arată motorizări hibride și variante electrificate, deși constructorul nu a confirmat deocamdată specificațiile tehnice.