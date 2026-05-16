Duminică, Hipodromul Ploiești prinde viață: șapte curse și un premiu cu iz de istorie

Duminică, 17 mai 2026, la Hipodromul Ploiești, are loc cea de-a patra reuniune hipică oficială a sezonului. Aceasta aduce în centrul atenției o figură emblematică a României de altădată, pe Alexandru Marghiloman.

Când copitele lovesc pista și tribunele fremătă, Ploieștiul redevine, pentru câteva ore, capitala neoficială a sportului cu cai. Duminică, începând cu ora 10:00, Hipodromul Ploiești deschide porțile pentru cea de-a patra reuniune hipică oficială a sezonului, organizată de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, sub autoritatea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Ploiești, în parteneriat cu Jockey Club Român și cu sprijinul sponsorului Retro Cars România.

Șapte curse, două momente de vârf

Programul zilei cuprinde șapte curse — patru de trap și trei de galop —, iar două dintre ele promit să fie adevăratele puncte de atracție ale reuniunii.

La ora 11:30, pistele de trap vor găzdui Premiul „Sfinții Constantin și Elena”, cursă din clasa gold, una dintre cele mai așteptate competiții ale zilei. Iar la ora 12:00 urmează momentul care dă și numele reuniunii: Premiul „Alexandru Marghiloman”, la galop — un omagiu adus uneia dintre personalitățile marcante ale vieții politice românești de la începutul secolului al XX-lea, om politic care a fost totodată un mare susținător al sportului hipic și al creșterii cailor de rasă, numele său rămânând strâns legat de tradiția hipică din România.

Ziua hipică debutează la 10:00 cu Premiul Danezul (trap), continuă la 10:20 cu Premiul Armăsarul – Son in Love (galop), după care urmează două curse dedicate sponsorului reuniunii, Retro Cars România — la trap (10:45) și la galop (11:10). Evenimentul se încheie la 12:20 cu Premiul Darius, la trap.

Organizatorii au gândit și o zonă specială pentru publicul de mâine: un „fun corner” amenajat special pentru copii, unde cei mici se vor putea juca în siguranță, sub supravegherea angajaților Complexului Hipodrom.

Retro Cars România, sponsor cu agenda sa plină

Sponsorul reuniunii de duminică, Retro Cars România, nu este un nume întâmplător în peisajul evenimentelor prahovene. Compania este organizatoarea manifestării „De la Cal la Cai Putere!”, ajunsă la a patra ediție — un eveniment dedicat automobilelor de epocă, programat la Hipodromul Ploiești în perioada 5–7 iunie 2026. Conexiunea dintre cele două lumi — cea a cailor și cea a motoarelor cu istorie — devine astfel și mai pregnantă.

Reuniunea beneficiază și de un parteneriat extins: Jockey Club Român, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, Supermarket La Cocoș, Crucea Roșie Prahova, Radio Prahova, Info Ploiești City, Centrul de Echitație „Luna Horse”, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”, Filarmonica „Paul Constantinescu” și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești.

Intrarea: 5 lei. Pentru copiii sub 7 ani — gratuit.