Festivalul „Petroliada”, în parteneriat cu UPG. Parada Youth Fest, organizată la Ploiești

Casa de Cultură a Studenților Ploiești, în parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, organizează o nouă ediție a Festivalului „Petroliada”. Unul dintre cele mai așteptate evenimente, Parada Youth Fest, dedicată elevilor și studenților, va avea loc pe 27 mai.

Seria evenimementelor din cadrul Festivalului „Petroliada”, care a debutat pe 11 mai, va continua la Ploiești.

Conform programului anunțat de Casa de Cultură a Studenților Ploiești, pe 20 mai, de la ora 12.00, este programat „Treasure Hunt – 404 Treasure not found”, o competiție„ interactivă plină de suspans și provocări”.

„Treasure Hunt” transformă orașul Ploiești într-un teren de joacă plin de mister, adrenalină și distracție. Echipele participante vor trebui să găsească indicii prin probe amuzante și să colaboreze pentru a descoperi comoara ascunsă. Este o competiție care îmbină spiritul de echipă, logica și viteza de reacție, transformând explorarea orașului într-o experiență unică și memorabilă”, au precizat organizatorii.

Parada Youth Fest, la Ploiești

Evenimentul este dedicat atât liceenilor, cât și studenților. La acțiune participă echipe formate din minimum 20 de membrii de la mai multe colegii și licee din municipiu, precum și de la facultăți din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești.