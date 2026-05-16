Balastieră din Mănești amendată cu 100.000 de lei de către Garda de Mediu Prahova

Comisarii Gărzii de Mediu au sancționat o societate comercială care exploatează agregate minerale în terasa râului Prahova, în comuna Mănești, după ce au descoperit că apele uzate rezultate din activitate erau deversate în râul. Amenda aplicată se ridică la 100.000 de lei.

Controlul a fost unul tematic și a vizat atât activitatea de exploatare a agregatelor minerale, cât și funcționarea stației de sortare–spălare–concasare operate de aceeași societate. Noutatea intervenției constă în mijloacele tehnice folosite: inspectorii au utilizat o dronă UAV achiziționată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), echipament care a permis identificarea și documentarea neconformităților dintr-o perspectivă aeriană, dificil de obținut prin metodele clasice de control.

Ce au găsit comisarii pe teren

Principala problemă constatată a fost evacuarea apelor uzate tehnologice cu turbiditate ridicată direct în râul Prahova. Bazinul decantor al societății funcționa necorespunzător, fiind colmatat și incapabil să asigure epurarea eficientă a apelor înainte de descărcare, așa cum prevede legislația în vigoare.

Pe lângă poluarea apei, comisarii au mai identificat și deficiențe privind stocarea temporară a deșeurilor generate la punctul de lucru, precum și absența evidenței gestiunii acestora, obligație legală pentru orice operator care produce deșeuri în activitatea sa.

Pentru încălcarea condițiilor din autorizația de mediu, operatorul economic a primit o amendă contravențională de 100.000 de lei, aplicată în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. Totodată, au fost stabilite măsuri concrete pentru readucerea activității în parametrii legali.

Garda Națională de Mediu anunță că va continua acțiunile de control pentru protejarea resurselor naturale și prevenirea poluării, inclusiv prin utilizarea echipamentelor moderne achiziționate prin PNRR.