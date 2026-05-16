Iarnă în toată regula în Bucegi: strat de zăpadă de peste 150 cm la Vârful Omu, trasee închise

Ne apropiem cu pași repezi de vară, însă la munte calendarul pare să nu se fi schimbat. În timp ce în stațiunile de la poalele munților se înregistrează temperaturi plăcute, de aproximativ 18°C, pe Platoul Bucegi domină în continuare iarna: stratul de zăpadă depășește 150 de centimetri la Vârful Omu, iar temperaturile coboară sub zero grade pe timpul nopții, urcând la cel mult 1-2°C în timpul zilei.

Weekend capricios la altitudine

Cei care plănuiesc o escapadă montană în acest weekend ar trebui să țină cont de prognoza meteorologică, care anunță condiții dificile începând de sâmbătă după-amiază. Sunt așteptate ploi consistente la altitudini mai mici și chiar ninsoare la peste 2.200 de metri. Vântul va sufla puternic, cu rafale capabile să spulbere zăpada și să reducă vizibilitatea.

Traseele de mare altitudine, închise

În aceste condiții, traseele turistice montane de mare altitudine rămân închise. Salvamont Prahova îi sfătuiește pe turiști să nu se aventureze pe aceste rute și să își limiteze ieșirile la traseele de joasă altitudine, unde condițiile sunt accesibile și sigure.

Lista completă a traseelor închise din cauza zăpezii poate fi consultată pe site-ul oficial al Salvamont Prahova: www.salvamontprahova.ro