Răsturnare de situație în cazul Sfinxului și Babelor. Ce susține Primăria Bușteni

Primăria Bușteni a transmis un punct de vedere privind situația juridică a megaliților „Sfinxul” și „Babele”, după apariția unor interpretări în spațiul public legate de litigiile dintre Orașul Bușteni și UAT Comuna Moroeni.

Potrivit reprezentanților administrației locale, megaliții „Sfinxul” și „Babele” au fost și rămân în proprietatea Orașului Bușteni, indiferent de rezultatul proceselor privind limita administrativ-teritorială dintre Bușteni și Moroeni.

Primăria Bușteni susține că cele două monumente naturale sunt inventariate în domeniul public al orașului, în baza H.G. nr. 1359/2001 și a HCL nr. 45/14.09.1999, acte administrative care, potrivit comunicatului, nu au fost contestate niciodată.

Administrația locală precizează că litigiile cu UAT Comuna Moroeni au vizat exclusiv terenul de sub megaliți, nu proprietatea asupra Sfinxului și Babelor.

În dosarul nr. 4994/120/2015*, instanța a stabilit definitiv limita administrativă dintre cele două unități administrativ-teritoriale, iar terenul de sub megaliți a revenit comunei Moroeni.

Primăria Bușteni susține însă că această decizie nu afectează dreptul de proprietate asupra monumentelor naturale.

„În urma acestor hotărâri judecătorești, limita teritorială dintre cele două unități administrativ-teritoriale a fost stabilită definitiv, iar terenul de sub megaliți a intrat în proprietatea Comunei Moroeni, fără ca proprietatea asupra acestora să fie vreodată pusă la îndoială în cadrul vreunui litigiu”, se arată în punctul de vedere transmis.

Reprezentanții Primăriei Bușteni mai precizează că un alt litigiu, deschis în 2023 de Orașul Bușteni, prin care s-a solicitat constatarea nulității absolute a actului de delimitare teritorială dintre cele două unități administrativ-teritoriale, a fost respins de Tribunalul Dâmbovița. Sentința a rămas definitivă prin Decizia civilă nr. 655/14.05.2026 a Curții de Apel Ploiești.

Potrivit punctului de vedere, instanța nu a mai analizat fondul problemei, cererea fiind respinsă ca tardiv formulată, inadmisibilă și lipsită de interes.

Primăria Bușteni mai susține că niciunul dintre litigii nu a negat dreptul de proprietate al orașului asupra monumentelor „Sfinxul” și „Babele”, ci a fost stabilită doar limita teritorială dintre comuna Moroeni și Orașul Bușteni.