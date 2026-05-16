Ce spune președintele Consiliului Județean Dâmbovița după decizia prin care Prahova a pierdut Sfinxul și Babele

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a avut o primă reacție după ce Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul. Prin această decizie, instanța a menținut hotărârea potrivit căreia terenul pe care se află monumentele naturale se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița.

„S-a făcut dreptate pentru județul Dâmbovița!”, a susținut, vineri, 15 mai, Corneliu Ștefan, care a precizat că verdictul pune capăt unui litigiu vechi de peste două decenii între autoritățile din Dâmbovița și Prahova.

„Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru. Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul a fost respins. Decizia pune capăt unui litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița”, a transmis, pe Facebook, președintele CJ Dâmbovița.

Potrivit acestuia, instanțele au stabilit definitiv că terenul de aproximativ 4 hectare, împreună cu monumentele naturale Babele și Sfinxul, se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni.

„Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse”, a precizat Corneliu Ștefan.

Șeful CJ Dâmbovița a mai afirmat că autoritățile județene vor continua investițiile în zona montană Peștera–Padina, pe care o consideră un punct strategic pentru turismul din județ.

„Consiliul Județean Dâmbovița va continua să protejeze și să dezvolte responsabil zona montană Peștera–Padina, prin investiții în infrastructură, turism și servicii moderne. Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, a mai transmis președintele CJ Dâmbovița.