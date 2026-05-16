Ploi, vijelii și grindină în Prahova. Cod portocaliu în zona de munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe atenționări de ploi, vijelii, grindină și răcire accentuată, inclusiv pentru județul Prahova. Zona de munte se va afla sub cod portocaliu de ploi torențiale.

Informare meteo de vijelii, grindină și ploi torențiale

Atenționarea ANM este valabilă în intervalul sâmbătă, 16 mai, ora 12.00 – duminică, 17 mai, ora 21.00.

„Vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte, iar duminică (17 mai) în sud-est și vest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și, pe arii restrânse, va cădea grindină”, a anunțat ANM.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar izolat vor fi vijelii, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Duminică, vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei.

Cod galben de ploi în Prahova

Potrivit ANM, Prahova se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată în intervalul sâmbătă, 16 mai, ora 12.00 – duminică, 17 mai, ora 10.00.

Meteorologii au precizat că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină.

„În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50…70 km/h și, izolat, vor fi vijelii”, a transmis ANM.

Cod portocaliu în zona de munte din Prahova

Atenționarea cod portocaliu este valabilă în intervalul 16 mai, ora 14.00 – 17 mai, ora 10.00, în zona de munte din Prahova.

Potrivit ANM, în zona de munte vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 40…60 l/mp și izolat la peste 70 l/mp.