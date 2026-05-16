Reacția consilierului local din Măneciu: „Așa-zisa victimă a pătruns neinvitată și a declanșat scandalul”

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Consilier local din Măneciu, filmat în timp ce bate un tânăr la majoratul fiicei sale, consilierul local PUSL Ciprian Davidescu a transmis următorul drept la replică:

Pentru corecta informare a opiniei publice și restabilirea adevărului, precizez următoarele fapte ce pot fi probate cu înregistrarea video completă și cu zecile de martori prezenți:

1. Starea de ebrietate menționată în articol este o minciună absolută. În cadrul acestui eveniment privat de familie nu am consumat absolut deloc băuturi alcoolice. Această afirmație neverificată are un caracter pur calomnios, menit să îmi distrugă reputația.

2. Așa-zisa „victimă” este un agresor major care a pătruns neinvitat în sală de evenimente. Acesta a fost rugat în mod repetat și respectuos să părăsească localul, moment în care a refuzat și a devenit extrem de recalcitrant, declanșând scandalul.

3. Manipularea prin trunchierea imaginilor: Fragmentul video deținut de redacția dumneavoastră (din care ați extras doar o imagine convenabilă) începe abia după ce conflictul fusese deja generat de acest intrus. Înainte de pornirea filmării, agresorul m-a prins de gât, mi-a rupt cămașa și a îndreptat un pumn către fața mea. Reacția mea a fost un act reflex, instinctiv, de autoapărare în fața unui atac fizic direct, în propriul spațiu privat. Nu am „sărit la bătaie”, ci am fost pus în situația de a mă apăra.

4. Finalul ascuns al înregistrării demonstrează pericolul real: La finalul videoclipului complet (pe care redacția nu l-a prezentat), se vede clar cum acest tânăr sparge un pahar cu mâna și se îndreaptă amenințător, cu piciorul paharului spart (obiect tăietor), către fiul meu vitreg (menționat în articol). În acel moment critic, o altă persoană a intervenit de urgență pentru a-l imobiliza, timp în care eu m-am îndreptat rapid către el exclusiv cu scopul de a-i smulge ciobul din mână și de a preveni o tragedie.

Din cauza sarcinilor profesionale din acea zi, nu am putut răspunde solicitării dumneavoastră telefonice în timp util.