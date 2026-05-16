Câte bilete a vândut Petrolul pentru meciul decisiv cu Oțelul, care poate salva echipa de la baraj

Petrolul joacă luni, 18 mai, de la ora 20.30, meciul decisiv cu Oțelul. O victorie asigură prezența echipei, pentru al cincilea an consecutiv, în prima ligă, fără a mai depinde de celelalte rezultate. Dintre echipele aflate în zona retrogradării, Petrolul este singura aflată la mâna ei, ceea ce reprezintă un avantaj substanțial în tentativa de a-și îndeplini obiectivul.

Doar 414 bilete s-au vândut pentru meciul de luni

Miza partidei nu pare însă a mișca bazinul de suporteri al lupilor galbeni. Până în această dimineață se vânduseră doar 414 bilete, un număr infim, față de așteptările clubului. Oficialii ploieșteni mizează pe o asistență de minimum 7500 de oameni, în condițiile în care femeile și copiii sub zece ani au acces liber la peluze.

Media de spectatori a Petrolului a scăzut vertiginos în acest sezon și a ajuns la 4137 de spectatori pe meci, la partidele jucate pe teren propriu. Ceea ce înseamnă o acoperire de doar 27% a capacității stadionului Ilie Oană. O singură dată s-a depășit cifra de 10.000 de fani, la meciurile de la Ploiești, consemnată la partida cu FCSB, din iulie 2025, scor 0-1. În rest, la majoritatea partidelor, veniturile din ticketing nu au acoperit nici măcar cheltuielile de organizare, care la un meci pe teren propriu se ridică la aproximativ 100.000 de lei.

Mehmet Topal, al treilea antrenor petrolist care va încerca să bată Oțelul

Până la meciul cu Oțelul mai sunt însă două zile, care pot schimba cât de cât situația, în privința susținerii echipei la meciul cu formația gălățeană. Pentru a înviora atmosfera, oficialii clubului l-au invitat pe Mircea Dridea (89 ani) la meci, fie pentru a da lovitura de începere, fie pentru a fi prezent la tribuna oficială.

De numele celui mai mare fotbalist din istoria Petrolului se leagă primul meci dintre cele două formații, care a avut loc pe 24 august 1986, 0-0 la Ploieşti, partida consemnând și întâia remiză bifată de gălăţeni în SuperLigă. Pe băncile tehnice s-au aflat Mircea Dridea, la Petrolul, respectiv Constantin Rădulescu, la Oțelul. Soarta a făcut ca peste trei ani, în 1989, Mircea Dridea să ajungă pe banca Oțelului, pentru un mandat scurt.

Cele două formații s-au mai întâlnit de două ori, în sezonul regular. A fost 0-0 la Galați, în iulie, prima etapă, cu Liviu Ciobotariu pe banca Petrolului, și tot 0-0, la Ploiești, în noiembrie, cu Eugen Neagoe antrenor pentru Grozav&Co. Mehmet Topal este al treilea tehnician al Petrolului care va încerca să învingă Oțelul în acest sezon.