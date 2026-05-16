Imagini cu accidentul de pe DN1D de la Albești Paleologu, unde a fost solicitat și elicopterul SMURD

Elicopterul SMURD a fost solicitat în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN1D la Albești Paleologu.
Traficul rutier este blocat în totalitate în zona producerii accidentului, pentru efectuarea intervenției și a cercetărilor la fața locului.
Potrivit ISU Prahova, la fața locului intervin echipaje de stingere și SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, Detașamentului 1 Ploiești și Detașamentului 2 Ploiești, fiind solicitat și elicopterul SMURD București. In total acționează 2 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.
O femeie a rămas blocată într-unul dintre autoturisme, prezentând traumatism cranio-cerebral și stare de confuzie.
Elicopterul SMURD a aterizat pentru preluarea victimei și acordarea îngrijirilor de specialitate.