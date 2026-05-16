NEWS ALERT: Cod portocaliu de ploi torențiale în opt localități din Prahova. Unde a fost emis mesaj RO-Alert

Un mesaj RO-Alert a fost emis în localitățile din zona de munte, Maneciu, Sinaia, Starchiojd, Azuga, Valea Doftanei, Busteni, Cerasu, Batrani în urma codului portocaliu de ploi torențiale anunțat de către ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică de cod portocaliu pentru zona de munte a județului Prahova, valabilă în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 10:00. Sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, cu acumulări de apă de 40–60 l/mp și izolat peste 70 l/mp, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină.

Potrivit ISU Prahova, în acest context, pompierii recomandă populației să adopte mai multe măsuri preventive pentru evitarea situațiilor de risc:

evitarea deplasărilor în zonele montane sau în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu ploi abundente;

curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a permite scurgerea apelor;

evitarea adăpostirii sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare în timpul furtunilor;

parcarea autoturismelor departe de arbori sau obiecte care pot fi doborâte de vânt;

întreruperea activităților în aer liber atunci când sunt semnalate descărcări electrice;

pregătirea unor surse de iluminat și a rezervelor de apă și alimente în cazul producerii unor întreruperi de energie electrică;

urmărirea permanentă a mesajelor și avertizărilor transmise de autorități.

Cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul producerii unor situații care pun în pericol viața, bunurile sau mediul.

De asemenea, reamintim că mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale fiipregatit.ro sau a aplicației DSU.