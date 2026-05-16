Elicopterul SMURD intervine la accidentul produs pe DN1D la Albești Paleologu

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, sâmbătă după-amiaza pe DN1D, în Albești Paleologu, la intrarea pe autostrada A7. Elicopterul SMURD a fost solicitat la locul incidentului.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului intervin echipaje de stingere și SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, Detașamentului 1 Ploiești și Detașamentului 2 Ploiești, fiind solicitat și elicopterul SMURD București. In total acționează 2 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

Din informațiile primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, cu un total de șapte ocupanți, toți conștienți și asistați medical la fața locului. O femeie a rămas blocată într-unul dintre autoturisme, prezentând traumatism cranio-cerebral și stare de confuzie.

Elicopterul SMURD a aterizat pentru preluarea victimei și acordarea îngrijirilor de specialitate.

