Cod galben de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă inclusiv pentru județul Prahova.

Avertizarea hidrologilor este în vigoare în intervalul sâmbătă, 16 mai 2026, ora 14:00 – duminică, 17 mai 2026, ora 16:00.

Potrivit INHGA, pe fondul precipitațiilor prognozate, al cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă și al propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

În Prahova, atenționarea vizează râul Prahova – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior.

Reamintim faptul că Prahova se află sub atenționare de cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, iar în zona de munte din județ, sâmbătă, 16 mai, va intra în vigoare un cod portocaliu de vreme rea.