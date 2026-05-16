Trafic dirijat pe DN 1 Ploiești – Brașov în urma unui accident la Posada

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că traficul pe DN 1 Ploiești – Brașov este dirijat, după ce două autoturisme au intrat în coliziune în zona localității Posada, județul Prahova.

„Traficul se desfășoară dirijat pe DN 1 Ploiești – Brașov, în zona localității Posada, județul Prahova, din cauza unui accident în care au fost implicate două autovehicule.

În urma coliziunii, unul dintre conducătorii auto necesită îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 11.45”, a transmis Centrul INFOTRAFIC