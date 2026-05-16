Bărbat suspectat de trafic de persoane, reținut pentru 30 de zile în urma perchezițiilor

Un bărbat în vârstă de 29 de ani, suspectat pentru trafic de persoane, a fost reținut de către polițiștii prahoveni în urma unei percheziții. Ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

- Publicitate -

Potrivit IPJ Prahova, polițiști Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 29 ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul anului 2026, bărbatul în cauză, prin acte de violență fizică și psihică, ar fi determinat o persoană vătămată, cu care s-ar fi aflat într-o relație de concubinaj, să practice prostituția.

- Publicitate -

Sumele de bani obținute de către victimă ar fi fost însușite de către cel în cauză, acestea reprezentând unica sursă de venit a acestuia.

Pentru a se asigura că persoana vătămată acționa conform indicațiilor, bărbatul ar fi transportat-o în diverse locații, din municipiul Ploiești, unde victima ar fi fost obligată să racoleze clienți. De asemenea, aceasta ar fi fost obligată, sub amenințarea unor acte de violență, să îi comunice, imediat, suma obținută din întreținerea relațiilor sexuale contra cost.

În încercarea de a pune capăt exploatării sexuale, victima ar fi încercat, în mai multe rânduri, să părăsească locuința comună, însă, prin diferite metode, bărbatul ar fi determinat-o să revină, ulterior exercitând acte de violență asupra acesteia.

- Publicitate -

În urma percheziției efectuate la domiciliul celui în cauză, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

La data de 15 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea bărbatului.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

- Publicitate -

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.