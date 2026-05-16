Un nou tronson din Autostrada Moldovei A7 s-a finalizat. Când se va putea circula

Secțiunea dintre Adjudu Vechi și Răcăciuni, parte din autostrada A7 Focșani – Bacău, a fost finalizată, însă momentant rămâne în conservare. Autoritățile plănuiesc să o deschidă în vara acestui an, odată cu finalizarea lotului vecin către Bacău.

Lucrările la lotul 2 au fost finalizate de către constructorul UMB, a informat asociația civică „Moldova Vrea Autostradă”.

„După ce la final de 2025 a avut loc darea în circulație a celor 50 de km de autostradă cuprinși între Focșani și Adjudu Vechi, speranțele tuturor au fost că jumătatea din lotul 2 cuprinsă între Adjudu Vechi și Răcăciuni va urma să fie inaugurată în această primăvară, singura dilemă rămânând dacă această deschidere se va face separat sau simultan cu lotul 3 Răcăciuni – Municipiul Bacău”, a precizat asociația Moldova Vrea Autostradă, pe Facebook.

Segmenul Adjudu Vechi – Răcăciuni este gata și se va inaugura simultan cu segmentul Răcăciuni – Bacău, în acestă vară, susțin reprezentanții ONG-ului.

„Astăzi, primul episod (…) cu tronsonul Adjudu Vechi – Răcăciuni, care este gata în proporție de aproape 99%, dar care va fi dat în circulație cel mai probabil în această vară, simultan cu lotul 3 Răcăciuni-Bacău. Estimarea noastră este că pe cele 2 loturi s-ar putea circula de la sfârșitul lunii iulie, dar autoritățile au anunțat recent public că acest lucru se va întâmpla în luna august”, potrivit sursei citate.

Deschiderea va avea loc în această vară și se va putea circula neîntrerurpt pe autostradă de la Focșani până la centura Bacăului.