Alexandra Căpitănescu s-a calificat în marea finală la Eurovision

România s-a calificat joi seară în finala concursului Eurovision 2026, care se va desfășura sâmbătă. Alexandra Căpitănescu, a urcat pe scena din Viena în cea de-a doua semifinală a competiției muzicale, în urma căreia s-au calificat în marea finală alte 10 țări, din 15 concurente.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision.

Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a declarat Alexandra Căpitănescu în pentru libertatea.ro, după ce a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final.

Cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026 sunt:

Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Monroe (Franța) – „Regarde”

Sarah Engels (Germania) – „Fire”

Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”

Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova”

Felicia (Suedia) – „My System”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Senhit (San Marino) – „Superstar”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”

Leleka (Ucraina) – „Ridnym”

Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”

Aidan (Malta) – „Bella”

Antigoni (Cipru) – „Jalla”

Alis (Albania) – „Nan”

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”

Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”