Ploieștiul va avea radare fixe. Unde vor fi montate primele camere pentru viteză

Prezent astăzi în studioul Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că municipalitatea va cumpăra anul acesta două radare fixe.

- Publicitate -

Acestea vor fi amplasate pe Bulevardul Independenței, între Gara de Sud și zona centrală, pentru creșterea siguranței traficului rutier.

Fondurile necesare au fost deja alocate în bugetul pe 2026, adoptat la începutul săptămânii de consilierii locali. Edilul a menționat că inițiativa aparține grupului de consilieri PSD.

- Publicitate -

După ce camerele radar vor deveni funcționale, acestea vor fi gestionate de Poliția Rutieră. Astfel, șoferii care vor fi surprinși depășind viteza legală pe Bulevardul Castanilor vor primi amenzile prin poștă.

Anul acesta, Timișoara a devenit primul oraș din România cu radare fixe integrate în rețeau e-SIGUR, montate în două intersecții, cu amenzi sunt trimise prin poștă șoferilor care depășesc viteza.

În schimb, Primăria Brașov a introdus semafoare inteligente cu radar, care se schimbă automat pe roșu atunci când detectează șoferi care depășesc viteza legală. Sistemul a fost testat pe strada Lungă și extins pe Bulevardul Griviței, ca o măsură de siguranță rutieră, nu ca radar fix clasic de amendare automată.

- Publicitate -

Emisiunea Observatorul Prahovean LIVE în care a fost invitat primarul Polițeanu poate fi urmărită aici: