Peste 11,4 milioane de lei cheltuiți pentru deșeurile abandonate în Ploiești. Care sunt „punctele negre” ale orașului

Municipiul Ploiești continuă să se confrunte cu o problemă majoră: deșeurile abandonate pe domeniul public. Costurile suportate din bani publici sunt uriașe: peste 11,4 milioane de lei în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 aprilie 2026, potrivit unui răspuns oficial transmis către Observatorul Prahovean de Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești.

- Publicitate -

Fenomenul abandonării deșeurilor generează costuri imense la Ploiești, dar afectează și imaginea municipiului reședință de județ.

Peste 14.000 de tone de gunoaie abandonate la Ploiești

Potrivit RASP Ploiești, în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 aprilie 2026, municipalitatea a plătit 11.448.426,50 lei, cu TVA inclus, pentru activitatea de colectare a deșeurilor abandonate de pe domeniul public.

- Publicitate -

„Cantitatea de deșeuri abandonate pe domeniul public, colectată în perioada 01.01.2025 – 30.04.2026, este de 14.073,31 tone”, a precizat RASP Ploiești.

Este vorba despre deșeuri abandonate pe străzi, trotuare, spații verzi, terenuri virane și în zona platformelor gospodărești.

Pentru o imagine a amplorii fenomenului, trebuie precizat că suma plătită pentru colectarea deșeurilor abandonate depășește cu peste 4 milioane de lei bugetul alocat investițiilor în 2025 din fondurile locale.

- Publicitate -

Citește și: Buget 2026, la Ploiești. Lista proiectelor pentru infrastructură, transport și regenerare urbană

Zonele din Ploiești unde se aruncă cele mai multe gunoaie

Conform răspunsului transmis de RASP Ploiești, cele mai afectate zone din municipiu sunt:

Cartierul Mimiu – străzile Fabricilor, Mimozelor și Rafinorilor;

Străzile Văii, Gândului și Tânărul Muncitor, până la strada Râfov;

Cartierul Bereasca – Drumul Sării, Zăvoiului și Gârlei, până la podul Fero;

Străzile Dumbravei, Pomișor, Stejarului, Crăițelor, Luminișului și Pădurii;

Zona străzii Mircea cel Bătrân, spre capătul dinspre Dâmbu

Citește și: Gunoi aruncat pe câmp, din căruță, în cartierul Bereasca din Ploiești – VIDEO

- Publicitate -

Din păcate, gunoaiele abandonate sufocă multe alte zone din Ploiești, iar vina aparține în totalitate celor certați cu bunul simț.

Sute de amenzi, în 2025, pentru depozitarea ilegală a desșeurilor

Abandonarea deșeurilor constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi consistente, însă fenomenul persistă din cauza lipsei de responsabilitate civică și a dificultăților în identificarea celor care depozitează ilegal gunoaiele.

În ciuda amenzilor date de Poliția Locală, fenomenul persistă la Ploiești din cauza persoanelor certate cu bunul simț. Anul trecut, de exemplu, 647 de amenzi aplicate de polițiștii locali au vizat depozitarea ilegală a deșeurilor.

- Publicitate -

Citește și: Topul amenzilor date de Poliția Locală Ploiești: peste 5,3 milioane de lei în 16 luni

Cum pot fi făcute sesizări

Potrivit RASP Ploiești, cetățenii pot semnala cazurile de abandonare a deșeurilor. Sesizările pot fi făcute la:

Dispeceratul Primăriei Ploiești – 0244.984;

Direcția Comunicare, Relații Publice și Situații de Urgență – [email protected];

RASP Ploiești – [email protected];

prin aplicația online City App;

Poliția Locală Ploiești – 0244.954.

Citește și: Cât l-a costat pe un ploieștean gunoiul aruncat pe stradă

- Publicitate -

Autoritățile susțin că implicarea cetățenilor este esențială pentru reducerea fenomenului care consumă anual milioane de lei din bugetul local.