Gunoi aruncat pe câmp, din căruță, în cartierul Bereasca din Ploiești – VIDEO

O căruță plină cu gunoaie a fost surprinsă, vineri, de un ploieștean. Deșeurile au fost abandonate pe un teren viran din cartierul Bereasca. Din păcate, persoanele care au comis fapta nu au fost, până în prezent, identificate, deoarece incidentul nu a fost semnalat la timp Poliției Locale, iar cei vinovați s-au făcut nevăzuți. Imagini la finalul textului.

Mai multe zone din Ploiești sunt sufocate de gunoaiele aruncate, cu bună știință, de cei certați cu bunul-simț. Situația este valabilă și în cartierul Bereasca, iar fenomenul este ușor de descris: persoane fără scrupule abandonează, fără teama de consecințe, tone de deșeuri. Așa s-a întâmplat și în această dimineață, când un cititor a surprins un căruțaș în timp ce abandona deșeuri pe câmp.

„Din căruță au fost descărcate deșeurile direct pe câmp. Căruța a intrat pe strada Crângului, iar după ce au fost abandonate gunoaiele și-a continuat drumul pe strada Dumbrăvii. Există o cameră de luat vederi în zonă, dar nu știu dacă funcționează”, ne-a relatat cel care a trimis la redacție imaginile surprinse cu telefonul mobil.

Bărbatul a recunoscut că nu a sunat nici la Poliția Locală, nici la Dispeceratul Primăriei Ploiești, pe motiv că, în opinia sa, dacă s-ar fi luat măsuri, zona nu ar arăta în acest fel.

„Cel mai bine ar fi ca în zonă să existe echipaje ale polițiștilor care să supravegheze permanent”, este de părere cititorul care a surprins imaginile.

Poliția Locală: Sesizați imediat cazurile de abandon ilegal de deșeuri

Contactată telefonic, Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești, a susținut că incidentul nu a fost surprins nici de camerele de luat vederi ale instituției.

În astfel de cazuri, directorul Poliției Locale recomandă populației să semnaleze incidentul în momentul în care îl observă.

„Rugămintea este ca, atunci când văd astfel de situații, cetățenii să sune la Dispeceratul Poliției Locale, astfel încât echipajele să se poată deplasa în timp real în zonă”, a precizat Carmen Gheorghe, directorul Poliției Locale Ploiești.

Cetățenii pot sesiza Poliția Locală Ploiești apelând dispeceratul la numărul 0244/954 (număr scurt) sau prin fax la 0244/594.227, dar și la email-ul [email protected].

Fără sesizări făcute la timp și fără intervenții ferme ale autorităților, fenomenul abandonării ilegale a deșeurilor riscă să devină o normalitate în tot mai multe zone ale orașului.