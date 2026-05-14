Atac al șacalilor la o stână din Fulga. Mai multe animale au fost ucise

Incident în Prahova. Mai multe oi și miei au fost ucise de șacali în comuna Fulga. Proprietarul animalelor cere intervenția autorităților.

O stână din Fulga a fost atacată, ieri-noapte, de șacali. Mai multe animale au fost ucise. Ciobanul a alertat autoritățile, însă sunt șanse mici să își recupereze paguba.

Vânător: „E foarte greu de împușcat un șacal”

Potrivit reprezentanților AJVPS Prahova, șacalii au fost semnalați în ultimii ani în tot mai multe zone din județ.

Într-un articol recent publicat de Observatorul Prahovean pe tema înmulțirii șacalilor, Laurențiu Petre, președintele AJVPS Prahova, a declarat că aceștia sunt foarte greu de prins.

„Activitatea de recoltare este îngreunată de faptul că șacalii sunt foarte iuți și, spre deosebire de alte animale, au un simț mult mai dezvoltat când vine vorba de evitarea pericolelor. De exemplu, este mai greu de împușcat un șacal față de o vulpe”, a spus președintele AJVPS Prahova.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile județene, cota aprobată la șacal pentru Prahova în sezonul de vânătoare 2025-2026 a fost de 615 exemplare, fiind realizată în jur de 75 %.

De ce s-au înmulțit șacalii

Biologul și muzeograful Raluca Marinescu spune că fenomenul nu este surprinzător.

„Explicația științifică, valabilă în cazul multor specii invazive, este că șacalul este un animal foarte adaptabil, capabil să supraviețuiască într-o paletă largă de habitate și să exploateze sursele de hrană disponibile, care sunt foarte bogate în jurul localităților. De asemenea, aici au avantajul că nu există alți prădători cu care să intre în competiție pentru teritoriu și hrană.

În ceea ce privește apropierea de gospodării, o fac, probabil, și pentru că în sălbăticie animalele-pradă se împuținează.

Atunci când există hrană din belșug și nu au competitori în arealul respectiv, animalele se înmulțesc. Așa funcționează natura…”, a explicat, pentru Observatorul Prahovean, Raluca Marinescu, biolog și muzeograf în cadrul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova.