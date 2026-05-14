Cum s-a produs accidentul de la Valea Doftanei în care a fost implicată o cifă și o autoutilitară

Un accident rutier care a dus la o adevărată mobilizare de forțe a avut loc joi după amiază pe DJ 102I la Valea Doftanei. O autoutilitară în care se aflau două persoane a intrat în coliziune cu o cifă.

- Publicitate -

Pentru preluarea posibilelor victime, la locul evenimentului a aterizat inclusiv un elicopter SMURD.

„Din fericire, chiar dacă din datele primite prin apelul 112, reieșea faptul ca unul dintre șoferi este încarcerat și grav rănit, aceste informații nu s-au confirmat. Victima este conștientă, nu a necesitat intervenția pentru descarcerare, a suferit diverse traumatisme și primește îngrijiri la locul intervenției”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că la baza accidentului ar fi stat o pătrundere pe contrasens. Din motive care urmează să fie stabilite ulterior, șoferul autoutilitarei, un tânăr în vârstă de 25 de ani, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat frontal în cifa care se deplasa regulamentar.

În urma impactului, tânărul de 25 de ani a fost rănit și va fi transportat la spital.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că niciunul dintre cei doi șoferi nu consumase băuturi alcoolice înainte sa se urce la volan.

- Publicitate -

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările care vor stabili cu exactitate dinamica accidentului.