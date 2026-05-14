Grindeanu și Manda, mărci înregistrate. Cei doi politicieni au depus cereri la OSIM

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi secretarul general al partidului, Claudiu Manda, au depus cereri la Oficiul Român de Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate, scrie Profit.ro.

- Publicitate -

Solicitările celor doi politiceni au fost depuse pe 28 aprilie și sunt în momentul de față analizate.

Ei ar fi făcut cereri pentru mărci strict „verbale”, fără logo-uri asociate. În cazul ambilor lideri PSD, este vorba despre 6 clase de produse şi servicii.

- Publicitate -

Mărcile ar urma să vizeze, în mare, produse de imprimerie şi papetărie, obiecte vestimentare, media, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanţă politică, finanţare politică, redactarea de discursuri politice, servicii juridice, organizarea de campanii electorale şi altele.

Mărcile Grindeanu și Manda vor fi valabile 10 ani. Dar vor putea fi reînnoite pentru oricât de multe perioade de 10 ani. Ele sunt protejate însă numai pe teritoriul României.

Claudiu Manda a declarat între timp pentru Profit.ro că înregistrarea unei mărci la OSIM este „o procedură administrativă obișnuită, folosită inclusiv pentru comunicare politică și campanii electorale”.