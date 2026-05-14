Grigore Sebastian Vieru, organizator de lupte RXF și apropiat al fraților Tate, reținut pentru 24 de ore. A fost prins fără permis la Sinaia

Grigore Sebastian Vieru, organizator al galelor RXF și apropiat al fraților Tate, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, noaptea trecută, a fost prins la volan cu permisul suspendat în Sinaia.

- Publicitate -

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul drutest.

Citește mai multe detalii aici: Grigore Sebastian Vieru, organizator de gale RXF și apropiat al fraților Tate, prins la Sinaia cu permisul suspendat. A refuzat drugtest-ul

- Publicitate -

„În continuarea cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sinaia într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în urma administrării probatoriului, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoana cercetată.

Totodată, având în vedere materialul probator administrat în cauză, polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de aceasta.

De asemenea, persoana cercetată urmează să fie prezentată procurorului de caz cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

- Publicitate -

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Precizăm faptul că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.