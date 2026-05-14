Care este starea copilului de 5 ani, găsit în pădure după trei zile

Copilul de 5 ani din localitatea Sebeșu de Jos, județul Sibiu, găsit într-o pădure după 3 zile de căutări, este sub tratament, iar medicii sunt optimişti.

Minorul a dispărut de acasă în cursul zilei de luni, 11 mai. El a fost găsit de salvatori miercuri, 13 mai, într-o zonă împădurită și a fost identificat cu ajutorul camerei de termoviziune dintr-un elicopter. Micuțul a petrecut două nopți în pădure, la aproximativ doi kilometri de locul din care plecase de lângă tatăl său. La acțiunile de căutare au participat peste 450 de persoane: polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști, voluntari și echipe canine. A fost verificată o suprafață de aproximativ 15 kilometri pătrați,

Adus la Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, el a fost supus unor investigații amănunțite. Medicii au descoprit că micuțul era ușor deshidratat, are pneumonie interstiţială, care însă nu pune probleme, şi a fost mușcat la nivelul picioarelor de căpuşe. Starea copilului este acum stabilă. El se află sub tratament și este posibil să aibă nevoie și de ajutor psihologic.

„Copiii, să ştiţi, au resurse nebănuite. Clar, nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun, că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol. Este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite”, a explicat pentru News.ro Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.