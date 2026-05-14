Recomandările ANPC după ce mulți fani Metallica, inclusiv fostul șef Horia Constantinescu, au fost păcăliți cu bilete false

Reprezentanții ANPC recomandă consumatorilor să achiziționeze biletele la diverse evenimente şi concerte exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizați, după ce numeroși fani ai trupei Metallica, printre care și fostul președinte al ANPC Horia Constantinescu, au fost înșelați cu bilete false pentru concertul de miercuri seară de la Arena Națională.

ANPC a transmis câteva recomandări pentru participanții la festivaluri și evenimente în aer liber, aceștia fiind sfătuiți să manifeste vigilență la achiziționarea biletelor.

„Achiziționați bilete exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizați; evitați cumpărarea biletelor de pe rețele de socializare sau alte platforme neautorizate; păstrați documentele justificative aferente achiziției (factură, confirmare de plată, bilet electronic)”, au precizat reprezentanții ANPC.

Consumatorii sunt sfătuiți să consulte cu atenție regulamentul de organizare al evenimentului, inclusiv: condițiile de participare; condițiile privind restituirea contravalorii biletelor; lista obiectelor interzise; programul evenimentului și eventualele modificări comunicate de organizator.

Totodată, se recomandă verificarea informațiilor referitoare la: zonele special amenajate pentru participanți; posibilitățile de transport; existența punctelor de asistență medicală și prim-ajutor.

Pentru plăți și achiziții în cadrul evenimentului, comisarii ANPC le recomandă consumatorilor să utilizeze metode de plată care permit verificarea și dovedirea tranzacțiilor efectuate; să solicite și să păstreze documentele fiscale pentru produsele sau serviciile achiziționate; să verifice afișarea prețurilor înainte de efectuarea achiziției.

În cazul identificării unor nereguli, consumatorii pot transmite sesizări către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Sesizările trebuie să fie însoțite, după caz, de documente justificative: bilete; facturi; bonuri fiscale; dovezi de plată; fotografii sau alte materiale relevante.