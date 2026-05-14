România intră astăzi în a doua semifinală la Eurovision

România urcă joi seara, 14 mai, pe scena Eurovision de la Viena. Reprezentanta țării noastre, Alexandra Căpitănescu, va concura în cea de-a doua semifinală a concursului. Ea este cunoscută publicului larg după ce în 2023 a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”.

Prima semifinală a competiției Eurovision a avut loc marți, 12 mai. Atunci zece țări s-au calificat pentru marea finală, care va avea loc sâmbătă, 16 mai. Merg astfel mai departe Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

Țara noastră este astăzi pe poziția 3, în ordinea intrării în concurs. Alexandra Căpitănescu va interpreta, alături de trupa sa, piesa „Choke Me”. Alături de România, mai intră în concurs în această seară Bulgaria, Azerbaijan, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Dintre cele 15 țări, doar 10 se vor califica în Marea Finală din 16 mai. Tot diseară vor urca pe scenă și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Cele trei țări sunt calificate direct în Marea Finală, însă publicul din aceste țări poate vota în semifinala de azi, inclusiv pentru România.

Concursul Eurovision este transmis în direct, de la ora 22, de postul public de televiziune.

Cum poate vota publicul din România

Pentru a ajunge în Marea Finală, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS, la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate, sau online. Costul unui vot este de 5,10 RON + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului. Iar votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: ESC Vote.

Fiecare utilizator poate acorda cel mult 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

Atenție însă, potrivit regulamentului, nu putem vota pentru reprezentantul propriei țări.