Festival de baby și mini baschet la Ploiești. Participă peste 600 de copii

Ploieștiul va găzdui, în perioada 15–17 mai, cea de-a III-a ediție a Festivalului Regional de Baby și Mini Baschet. Peste 600 de copii, reuniți în 50 de echipe, vor participa la evenimentul organizat în Parcul Municipal Ploiești.

Evenimentul se va desfășura în perioada 15–17 mai, în Parcul Municipal Ploiești, care va deveni, timp de trei zile, locul în care energia, bucuria jocului și sportul de masă se întâlnesc pe terenurile de baschet.

Festivalul este organizat în parteneriat cu Federația Română de Baschet și CSM Ploiești și confirmă.

Programul evenimentului este disponibil aici: PROGRAMUL Festivalului Regional mini si baby baschet