Defibrilator nou în Ploiești. Care sunt locurile publice în care găsești aparatele salvatoare

Crucea Roșie Română instalează defibrilatoare în spațiile publice. Un astfel de aparat, vital pentru salvarea de vieți, va fi instalat și la Ploiești. Se va întâmpla luni, 18 mai.

Defibrilatorul va fi instalat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, potrivit reprezentanților Crucii Roșii Prahova. Este vorba despre un defibrilator semi-automat extern. Acesta va deservi nu doar universitatea, ci și întreaga zonă adiacentă, ieșirea spre DN 1 fiind o zonă cu trafic intens.

Unde sunt instalate defibrilatoare în Ploiești

Ploieștiul mai are 6 defibrilatoare semi-automate, instalate anul trecut de Primărie. Acestea au fost amplasate în spațiile publice intens circulate din oraș, respectiv Primăria Municipiului Ploiești – Piața Eroilor nr. 1A, Sala Sporturilor „Olimpia” – str. Mareșal Averescu nr. 18, Piața Malu Roșu – Aleea Profesorilor, Piața Vest (Aurora), Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” – Bd. Republicii nr. 159A și în Parcul Municipal Vest – str. Mărășești nr. 285.

Un astfel de dispozitiv poate fi folosit de orice persoană, indiferent dacă are sau nu pregătire medicală. Aparatul oferă detalii cheie despre utilizare, prin instrucțiuni vocale pas cu pas și ghidaj vizual, explicând exact ce trebuie făcut în situații de urgență. Defibrilatorul face o analiză automată a ritmului cardiac al victimei. Tot el decide dacă este necesar un șoc electric sau nu. Este totodată un dispozitiv sigur și eficient, creat special pentru a fi folosit în primele minute după un stop cardiac.

Iniţiativa are ca obiectiv principal salvarea de vieţi, prin reducerea timpului de intervenţie în cazurile de stop cardio-respirator, unde fiecare minut este esenţial. Accesul rapid la un defibrilator poate creşte semnificativ şansele de supravieţuire până la sosirea echipajelor medicale specializate.

Programul lansat de Crucea Roșie presupune instalarea de defibrilatoare în spaţii publice, aglomerate şi zone cu trafic intens. Vor fi montate, în total, 22 de defibrilatoare, în 18 localităţi din țară.

Primul defibrilator din cadrul acestui program a fost instalat miercuri, 13 mai, în București, în incinta Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.