Ce amenzi riscă Petrolul după ce FRF s-a prins că Mehmet Topal nu e antrenor principal

Cu o etapă înaintea finalului de play-out, Petrolul a intrat în atenția Comisiei de Disciplină a FRF. Aceasta a fost sesizată pentru o neconcordanță în statutul lui Mehmet Topal. Acesta este antrenorul de facto al echipei, deși, în acte, la această poziție figurează Octavian Grigore.

- Publicitate -

Situația a fost generată de faptul că turcul nu are licență Pro și nu poate fi principal. Tavi Grigore, care e angajat al clubului, deține licența și de aceea a fost trecut pe această poziție.

Topal, care în scripte, e antrenor secund, a fost la adăpost timp de 30 zile, atât cât este permisă perioada de interimat. Termenul a expirat însă și de aceea, FRF s-a sesizat și a început să scormone în acte.

Petrolul poate plăti sancțiuni de 35.000 lei

Potrivit precedentelor din acest sezon, atât Topal, cât și Grigore riscă acum amenzi, care vor fi achitate de club. Doi antrenori care au condus echipe anul acesta, Ianis Zicu (Farul) și Andrei Prepeliță (Slobozia) au fost amendați cu câte 20.000 de lei, iar Cristian Sava (Farul) și Ion Vlădoiu (Slobozia), care îi acopereau, au fost sancționați cu câte 15.000 de lei. Deci, un total de 35.000 de lei pentru cluburile lor.

- Publicitate -

Petrolul ar putea scăpa însă de această sancțiune, dacă Tavi Grigore va fi prezent la antrenamente săptămâna aceasta și va sta pe bancă la meciul cu Oțelul, deoarece în sesizarea Școlii de Antrenori către Comisia de Disciplină trebuie să existe dovezi că antrenorul din acte nu își execită atribuțiile, ci este doar paravan pentru cel care conduce de fapt echipa.

Mehmet Topal obține licența Pro la vară

Partea proastă este că Mehmet Topal e un obișnuit al acestei situații, el fiind pus în aceeași postură și în precedentele mandate, partea bună e că turcul își va lua licența Pro în această vară și acum, fiind vorba doar despre o etapă, FRF ar putea lăsa cazul baltă, ținând cont că Topal va intra în legalitate dacă va continua la Petrolul.

Ploieștenii au reluat ieri pregătirea, după două zile de pauză, și vor încerca să obțină victoria în partida de luni, programată la ora 20.30. Un succes cu Oțelul asigură echipei salvarea directă de la retrogradare, fără a fi nevoită să joace barajul. Petrolul este la egalitate de puncte cu Farul, care întâlnește Metaloglobus, dar are avantajul că nu a beneficiat de rotunjire de puncte la finalul sezonului regular.