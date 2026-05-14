Horia Constantinescu, fost șef ANPC, păcălit cu un bilet fals la concertul Metallica

Horia Constantinescu, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și actual șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a fost victima unei fraude după ce a cumpărat bilete la concertul trupei Metallica de pe o platformă online neoficială.

Acesta a povestit pe rețelele sociale că a descoperit că biletele nu erau valabile chiar în momentul în care a ajuns la ultimul filtru de acces de pe Arena Națională, unde a avut loc concertul.

„Țepele se iau și la case mai mari, iar atunci când nu ai nicio variantă reală de verificare, lucrurile devin și mai frustrante. Am plătit. Am crezut. Și m-am trezit țepuit”, a transmis Horia Constantinescu într-un mesaj video filmat imediat după incident.

Potrivit acestuia, biletele au fost cumpărate de pe platforma Viagogo, despre care spune că părea una cunoscută și de încredere.

„Am stat la coadă, am mers la pas și când m-am apropiat de ultimul filtru, am aflat că biletul meu nu era ceea ce trebuie. Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă”, a declarat acesta.

Șeful Protecției Consumatorului Constanța a mai precizat că lângă el se aflau și alte persoane care au întâmpinat aceeași problemă.

„Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra-para, cunoscută: Viagogo. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă iată și la case mai mari”, a mai spus Horia Constantinescu.

Pe rețelele sociale au apărut și alte reclamații similare din partea fanilor trupei, care susțin că au fost păcăliți cu bilete false sau duplicate.

Concertul Metallica de la București a adunat peste 60.000 de spectatori, potrivit organizatorilor. Unul dintre momentele care au stârnit entuziasmul publicului a fost interpretarea în limba română a piesei „Cine ești tu oare”, a formației Compact.