Șeful vămilor din România a fost reținut. De ce este acuzat Mihai Savin

Preşedintele Autorităţii Vamale Române (AVR), Mihai Savin, a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore, miercuri, 13 mai, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

El este cercetat într-un dosar penal, alături de alte două persoane din instituție.

De ce a fost reținut șeful vămilor

Mihai Savin este acuzat de fals şi uz de fals. Acesta ar fi emis retroactiv un ordin de misiune, pentru a salva permisul de conducere al unui angajat.

În urmă cu o lună, un oficial AVR, alături de un consilier, a fost prins de Poliție, în timp ce conducea cu girofarul și cu viteză, deși nu avea acest drept.

Consilierul a rămas fără permis. Iar pentru a-l recupera, Savin ar fi emis retroactiv un ordin de misiune, care îi oferea dreptul de a circula cu girofarul, scrie sursa citată.

Cine este Mihai Savin

Mihai Savin a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române. El a fost numit în postul de preşedinte al instituției la finalul lunii ianuarie 2026, de către premierul Ilie Bolojan.

Anterior, Savin a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București (iulie 2019 – ianuarie 2020) și director general la Compania Municipală Managementul Transportului București (martie 2020 – iulie 2020).