Coloane de 10 km pe DN1 în Prahova, pe ambele sensuri. Lucrări de asfaltare la intersecția Centurii Comarnic cu drumul național

Trafic de coșmar joi pe DN1 în Prahova, în Prahova. În zona montană sunt formate coloane de mașini pe o distanță de aproximativ 10 kilometri a fiecărui sens de mers.

De vină sunt lucrările asfaltare care se desfășoară, începând de astăzi, în zona sensului giratoriu amenajat la intersecția Centurii Comarnic cu DN1.

Pe sensul de mers spre Brașov, coloana se începe din zona Breaza și se întinde până în apropierea Muzeului Cinegetic Posada, iar pe sensul de spre Ploiești șoferii stau în coloană din Sinaia până la Posada.

„Restricții temporare de trafic pe DN1, în zona km 111+400, pentru executarea lucrărilor la intersecția cu sensul giratoriu aferent Variantei Ocolitoare Comarnic

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu polițiști ai Poliției Orașului Comarnic, desfășoară activități pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier în zona DN1, pe durata executării unor lucrări de infrastructură rutieră.

În contextul implementării proiectului privind construcția Variantei Ocolitoare a orașului Comarnic, începând cu data de 14 mai 2026, sunt efectuate lucrări de turnare a stratului de uzură asfaltică în intersecția cu sens giratoriu dintre DN1 (E60), la km 111+400, și accesul rutier complementar aferent Autostrăzii A3 Comarnic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Pe durata desfășurării lucrărilor este asigurată semnalizarea rutieră temporară, conform normelor legale în vigoare. Restricțiile de trafic instituite în zonă sunt estimate pentru ziua în curs, în funcție de evoluția lucrărilor și de condițiile din teren.

Pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui trafic fluent, polițiștii rutieri vor monitoriza permanent zona și vor interveni operativ atunci când situația o va impune.

Recomandăm conducătorilor auto: