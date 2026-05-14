Cum s-au redus datoriile Ploieștiului. Polițeanu, despre bugetul pentru 2026: „Este echilibrat”

Invitat joi, 14 mai, la emisiunea Observatorul LIVE, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a vorbit despre bugetul municipiului pentru 2026, investițiile aflate în derulare, dar și situația datoriilor istorice ale orașului.

- Publicitate -

Edilul a susținut că actualul buget din 2026 este „mult mai bun față de anul trecut”, după reducerea unei părți importante din datorii.

„Surprizele din administrațiile trecute încă există. Sunt multe lucrări de plătit și o să mai plătim ani de zile. (…) Este un buget mult mai bun față de anul trecut, pentru că am scăpat de o grămadă de datorii, deci este ceva mai echilibrat”, a declarat Polițeanu.

- Publicitate -

Buget mai mare pentru investiții

Primarul a precizat că, în primele luni ale anului, municipalitatea a alocat mai mulți bani pentru investiții decât în aceeași perioadă a anului trecut, chiar și în lipsa unui buget aprobat.

„În primele luni ale anului, chiar și fără buget, noi am cheltuit mai mult pentru investiții decât anul trecut, din bugetul propriu, din veniturile proprii”, a explicat edilul.

Potrivit acestuia, valoarea fondurilor destinate investițiilor a crescut semnificativ în ultimii ani.

- Publicitate -

„În 2024 bugetul pentru investiții a fost 0 lei, anul trecut a fost de peste 10 milioane de lei, iar anul acesta propunerea este de 63 de milioane de lei”, a afirmat Polițeanu.

Datoriile municipiului, în scădere

Polițeanu a susținut că municipalitatea mai are de achitat datorii până în 2028, în special în ceea ce privește termoficarea și transportul public.

„Nu am depășit nici pe departe toate dificultățile. Mai avem de plătit până în 2028. Ducem această povară încă trei ani, din cauza datoriilor la termoficare (…) Trebuie să închidem, sper, și datoriile către TCE”, a declarat Polițeanu, care a precizat că eforturile au fost substanțiale în acest an.

- Publicitate -

Acesta a avertizat că societatea de transport public trebuie să implementeze reforme pentru a evita acumularea unor noi datorii.

Citește și: TCE Ploiești scapă de insolvență. Primăria va achita banii pentru plata datoriei companiei la ANAF

„Eu nu mai plătesc la anul dacă ei nu fac reforme. Nu poți ține o companie ineficientă, supradimensionată, pe spatele ploieștenilor”, a afirmat edilul.

- Publicitate -

Câți bani au fost plătiți la TCE

Potrivit primarului, datoriile municipiului au scăzut considerabil în ultimele luni.

„La 31 ianuarie 2026 erau 83 de milioane de lei, iar la 7 mai 2026 erau 57 de milioane de lei. Aceste 57 de milioane de lei vor avea o scădere abruptă în următoarele două săptămâni, pentru că vom plăti încă 30 de milioane către TCE și, probabil, vom ajunge aproape de 0 într-o lună”, a declarat Polițeanu.

Primarul a precizat că obiectivul administrației este reducerea treptată a datoriilor istorice ale municipiului.

- Publicitate -

„Ceea ce îmi propun este să intrăm în 2027 cu 40 – 50 de milioane de lei și practic să ajungem în 2028, în principiu, la 0”, a concluzionat edilul, care a precizat că numai la TCED Ploiești, de la începutul anului și în următoarele două săptămâni, vor fi alocate aproximativ 90 de milioane de lei.