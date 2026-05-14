Mobilizare la Valea Doftanei în urma unui accident rutier. A aterizat un elicopter SMURD

Mobilizare de forțe la Valea Doftanei joi după amiază în urma unui accident rutier în care a fost implicată o cifă și o autoutilitară în care se aflau două persoane. La locul evenimentului a aterizat inclusiv un elicopter SMURD.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de la Valea Doftanei în care a fost implicată o cifă și o autoutilitară

Potrivit ISU Prahova, dintre persoanele implicate, doar șoferul autoutilitarei necesită îngrijiri medicale, fiind preluat de echipajul SAJ.

„Din fericire, chiar dacă din datele primite prin apelul 112, reieșea faptul ca unul dintre șoferi este încarcerat și grav rănit, aceste informații nu s-au confirmat. Victima este conștientă, nu a necesitat intervenția pentru descarcerare, a suferit diverse traumatisme și primește primele îngrijiri la locul intervenției”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Pe lângă elicopterul SMURD, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Valea Doftanei, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Câmpina, precum și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă și un echipaj SAJ pentru acordarea primului ajutor medical.

În funcție de evaluarea medicală, medicul SAJ va decide dacă victima va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD sau pe cale terestră.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.