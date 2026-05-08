Buget 2026, la Ploiești. Lista proiectelor pentru infrastructură, transport și regenerare urbană

Primăria Ploiești a organizat, vineri, 8 mai, începând cu ora 17:00, o nouă dezbatere pe tema bugetului local din 2026. Administrația locală a anunțat că pe lista de priorități figurează mai multe investiții considerate importante. Imagini la finalul textului.

Bugetul Ploieștiului va cunoaște, în 2026, o creștere comparativ cu 2024 și 2025, urmând să se cifreze la 1,052 miliarde de lei.

Principalele surse de venit în 2026 pentru Ploiești

Cea mai mare sursă de venit, respectiv 34,6% (363.470.000 lei), este reprezentată de cotele defalcate din impozitul pe venit, în timp ce 16,7% din buget provin din sume atrase din TVA.

Suma aferentă taxelor și impozitelor locale reprezintă 19,8% din buget (207.950.500 lei), iar 19,2% (202.285.530 lei) reprezintă fonduri europene. Diferența de 13,7% (101.983.500 lei) provine din alte venituri atrase.

Fonduri mai mari pentru investiții în 2026

La capitolul cheltuieli, 74,2% reprezintă cheltuieli de funcționare, iar 25,8% sunt alocate pentru cheltuieli de dezvoltare.

La acest capitol trebuie menționat faptul că, în 2024, la investiții din fonduri proprii au fost alocați 0 lei, în 2025 suma a fost de 10.620.000 lei, iar în 2026 se propune alocarea a peste 69,1 milioane lei.

În 2026 va fi alocat un buget mai mare și pentru reparația străzilor din Ploiești, respectiv 16 milioane de lei, sumă de patru ori mai mare față de anul trecut.

Lista principalelor investiții în 2026

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor – Etapa I și Etapa II;

Reabilitarea și modernizarea pasajelor pietonale subterane Bd. București 1 și Bd. București 2, precum și realizarea de studii de trafic în municipiul Ploiești;

Reînnoirea flotei de tramvaie electrice;

Stații de așteptare pentru călători în rețeaua de transport public din municipiul Ploiești;

Reabilitarea și modernizarea capitală a străzilor Mihai Bravu, Pompelor și Gh. Gr. Cantacuzino;

Finalizarea proiectelor de regenerare urbană din cartierul Pictor Rosenthal și străpungerea străzii Laboratorului;

Extinderea rețelei de canalizare în cartierul Mimiu (străzile Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor, Astra – rest de executat);

Cartier Rafov II: strada Atelierului – rest de executat;

Extinderea iluminatului public în cartierul EDEN;

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Amenajarea și modernizarea terenului de sport al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Ploiești (PT + execuție);

Construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”;

Regenerare urbană a zonelor verzi din municipiul Ploiești – modernizarea lizierelor din zona UPG și de pe Bd. București, Campus UPG;

Construirea unui teren de sport la Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”.

Dezbaterea pe tema bugetului pentru 2026 a avut loc la Teatrul lmaginario situat pe Bulevardul Independenței, iar la discuții au participat inclusiv reprezentanți ai PSD, PNL, Mișcarea Noi, Ploieștenii și România în Acțiune. Bugetul Ploieștiului pentru anul 2026 urmează să fie supus votului în Consiliul Local.

Observatorul Prahovean a transmis live dezbaterea publică: