Zeci de posturi vacante în Prahova pentru anul școlar 2026-2027. Ce școli caută profesori și educatori

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a publicat lista posturilor vacante și rezervate pentru anul școlar 2026-2027, disponibile în cadrul concursului de titularizare. Cele mai multe catedre sunt pentru educatoare, învățători și cadre didactice din învățământul special, majoritatea fiind posturi complete, vacante și pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

În educația timpurie sunt disponibile numeroase posturi în grădinițe și creșe din Ploiești, Câmpina, Breaza, Băicoi, Comarnic, Păulești, Ariceștii Rahtivani și Secăria. Printre unitățile care caută educatoare se numără Școala Gimnazială „Radu Stanian”, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Grădinița „Marshmallow” și Grădinița „Ariel” din Ploiești, Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, din Breaza și Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 din Câmpina.

Posturi pentru învățământul primar sunt scoase la concurs la Școala Gimnazială „Excelsis” și Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” din Ploiești, dar și la unități de învățământ din în Azuga, Berceni, Boldești-Grădiștea, Filipeștii de Târg și Păulești.

La disciplinele teoretice sunt disponibile catedre de limba engleză, matematică, fizică, chimie și biologie. Posturi vacante sunt la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, din Ploiești, dar șli la unități de învățământ din Mizil, Breaza, Urlați, Filipeștii de Pădure, Berceni, Rafov și Ariceștii Rahtivani.

Numeroase posturi sunt disponibile și în domeniul consilierii școlare, logopediei și psihopedagogiei speciale, prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, în localități precum Azuga, Mizil, Plopeni, Vălenii de Munte, Florești, Telega, Măgureni, Cerașu, Iordăcheanu, Colceag, Adunați, Talea sau Câmpina.

În învățământul special sunt disponibile multe catedre la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 și Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, din Ploiești, dar și la centrele din Breaza și Vălenii de Munte, precum și la Școala Profesională Specială, din Plopeni și centrul din Filipeștii de Târg.

Lista include și posturi speciale pentru pian și vioară la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, pentru handbal și judo la Clubul Sportiv Școlar, din Ploiești, dar și pentru schi în Azuga și Sinaia. Pe partea tehnologică și profesională sunt vacante catedre la Liceul Tehnologic „1 Mai” și Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești, dar și la și Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, orașul Boldești-Scăeni.

Potrivit ISJ Prahova, toate aceste posturi sunt complete și vacante, cele mai multe fiind pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concursul național de titularizare care are loc în vară.