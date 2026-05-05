Reformă în educație: școlile profesionale sunt desființate. Ce opțiuni au elevii din anul școlar 2026-2027

Începând cu anul școlar 2026-2027, dispare din planul de școlarizare forma de învățământ „școală profesională”. Decizia a fost luată la nivel de țară, iar școlile profesionale vor fi deființate, acestea transformându-se în licee cu profil tehnologic. Ce înseamnă acest lucru mai exact?

- Publicitate -

„Începând cu anul școlar 2026-2027, se schimbă planul de învățământ. Practic, nu vor mai exista școli profesionale, cu durata de 3 ani, ca până acum, ci doar învățământ cu durata de 4 ani, cu profil tehnologic. Aceasta este o noutate”, a explicat, pentru Observatorul Prahovean, Ilona Rizea, inspectorul școlar general al județului Prahova.

Există totuși posibilitatea obținerii certificatului de atestare profesională și după doar trei ani

Cu toate că nu vor mai exista școlile profesionale, elevii au posibilitatea de a obține un certificat de atestare profesională după trei ani în cadrul unui liceu tehnologic.

- Publicitate -

„Dacă elevul alege să-și oprească studiile după trei ani, acesta poate susține anumite examene de certificare a calificării profesionale, în urma cărora i se poate elibera un certificat de calificare profesională, nivel 3.

Dacă elevul va face patru ani în cadrul liceului, poate obține, după susținerea examenului, certificat de calificare profesională, nivel 4.

Dacă, după absolvirea liceului, urmează cursurile unei școli postliceale, poate obține certificat de calificare profesională, nivel 5”, a detaliat inspectorul școlar general al județului Prahova, Ilona Rizea.

- Publicitate -

Toate aceste schimbări, cuprinse în Ghidul Candidatului 2026, care întârzie

Conform calendarului transmis de Ministerul Educației la finalul anului 2025, luni, 4 mai 2026, ar fi trebuit publicat, la nivel de țară, Ghidul candidatului 2026, pentru fiecare județ din România și pentru Municipiul București.

Până la ora apariției acestui articol, ghidul nu a fost dat publicității deoarece nu a fost aprobată cifra de școlarizare a învățământului liceal pentru anul școlar 2026-2027. Aceasta urmează să fie aprobată doar prin Hotărâre de Guvern, în cadrul unei ședințe care încă nu a avut loc.

„Sperăm ca astăzi (marți, 5 mai 2026 – n.r.) să se aprobe în ședința de Guvern cifra de școlarizare la nivel național și, astfel, să putem, în această după-amiază, sau cel târziu mâine, să putem publica și distribui spre unitățile școlare Ghidul Candidatului 2026”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Ilona Rizea.