Benzina s-a scumpit și a sărit de 9 lei/litru, la Ploiești

Benzina standard s-a scumpit marți, iar la stațiile din Ploiești monitorizate de Consiliul Concurenței, a depășit 9 lei/litru. Și motorina s-a scumpit, iar în unele stații, prețul ei se apropie de 10 lei litrul.

Cât costă benzina standard marți

Petrom – 9,12 lei/litru

OMV – 9,22 lei/litru

MOL – 9,12 lei/litru

Rompetrol – 9,12 lei/litru

*Lukoil – 9,12 lei/litru (neactualizat de luni, 4 mai)

Cât costă motorina standard marți