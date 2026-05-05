Benzina s-a scumpit și a sărit de 9 lei/litru, la Ploiești

Benzina standard s-a scumpit marți, iar la stațiile din Ploiești monitorizate de Consiliul Concurenței, a depășit 9 lei/litru. Și motorina s-a scumpit, iar în unele stații, prețul ei se apropie de 10 lei litrul.
- Publicitate -
Cât costă benzina standard marți
- Petrom – 9,12 lei/litru
- OMV – 9,22 lei/litru
- MOL – 9,12 lei/litru
- Rompetrol – 9,12 lei/litru
- *Lukoil – 9,12 lei/litru (neactualizat de luni, 4 mai)
Cât costă motorina standard marți
- Petrom -9,83 lei/litru
- OMV – 9,92 lei/litru
- MOL – 9,82 lei/litru
- Rompetrol – 9,82 lei/litru
- *Lukoil – 9,94 lei/litru (neactualizat de luni, 4 mai)