Benzina s-a scumpit și a sărit de 9 lei/litru, la Ploiești

Autor: Ștefan Vlăsceanu

Benzina standard s-a scumpit marți, iar la stațiile din Ploiești monitorizate de Consiliul Concurenței, a depășit 9 lei/litru. Și motorina s-a scumpit, iar în unele stații, prețul ei se apropie de 10 lei litrul.

Cât costă benzina standard marți

  • Petrom – 9,12 lei/litru
  • OMV – 9,22 lei/litru
  • MOL – 9,12 lei/litru
  • Rompetrol – 9,12 lei/litru
  • *Lukoil – 9,12 lei/litru (neactualizat de luni, 4 mai)

Cât costă motorina standard marți

  • Petrom -9,83 lei/litru
  • OMV – 9,92 lei/litru
  • MOL – 9,82 lei/litru
  • Rompetrol – 9,82 lei/litru
  • *Lukoil – 9,94 lei/litru (neactualizat de luni, 4 mai)

