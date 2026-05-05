Termo Ploiești schimbă instalațiile vechi de peste 50 de ani. A început montarea primului cazan nou

La Termo Ploiești, furnizorul de apă caldă și căldură, a început montarea primului cazan de apă fierbinte de 30 MW. Este primul dintre cele trei echipamente noi care vor înlocui instalațiile vechi folosite de oraș de peste jumătate de secol.

Primarul Mihai Polițeanu susține că investițiile vor aduce costuri mai mici de producție, siguranță mai mare în exploatare și un sistem de termoficare mai stabil pentru ploieșteni.

Potrivit edilului, acesta este primul dintre cele trei echipamente noi care vor înlocui instalațiile vechi, din anii ’60–’70, cu care orașul a fost încălzit mai bine de jumătate de secol.

„Aceste investiții înseamnă costuri mai mici de producție, cheltuieli reduse cu certificatele de CO2, mai multă siguranță în exploatare și un impact mai mic asupra mediului. Cel mai important, înseamnă un sistem mai stabil și mai predictibil pentru ploieșteni”, a transmis primarul Mihai Polițeanu.

La rândul său, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești a declarat că această investiție va contribui la asigurarea continuității serviciului, precum și la scăderea tarifului.

La eveniment au mai fost prezenți prefectul de Prahova, Daniel Nicodim (PNL) și Daniel Mario Soare (PSD), vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.